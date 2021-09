https://it.sputniknews.com/20210908/capo-protezione-civile-curcio-esprime-cordoglio-per-la-morte-del-ministro-emergenze-russo-12839494.html

Capo Protezione Civile Curcio esprime cordoglio per la morte del ministro Emergenze russo

Il capo del dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio ha espresso cordoglio per la morte del ministro delle Situazioni di emergenza russo Evgeny... 08.09.2021, Sputnik Italia

In un messaggio scritto a disposizione di RIA NOVOSTI, Curcio sottolinea la collaborazione tra Italia e Russia nel campo delle calamità."Questo è il legame grazie al quale i nostri due Paesi uniscono spesso le forze per il mutuo soccorso, lavorando fianco a fianco nei disastri e in condizioni particolarmente difficili", ha sottolineato Curcio. Successivamente, il capo della Protezione civile ha inviato una lettera di condoglianze all'ambasciata russa a Roma. Nel suo messaggio, Curcio ha definito Zinichev "un esempio di competenza e coerenza nel campo della protezione civile". Curcio ha affermato che aveva in programma un incontro con Zinichev nei prossimi mesi. "Mi duole non poterlo incontrare di nuovo", ha sottolineato il capo della Protezione Civile.Secondo quanto riferito dal ministero delle Situazioni di emergenza russo, Zinichev è morto durante un'esercitazione mentre stava cercando di salvare il regista Aleksandr Melnik. Zinichev aveva 55 anni, ha assunto la carica di ministro nel 2018, nel 2020 gli è stato conferito il grado di generale dell'esercito.

