https://it.sputniknews.com/20210908/berlusconi-medici-preoccupati-per-le-sue-condizioni-di-salute-12830512.html

Berlusconi, medici preoccupati per le sue condizioni di salute

Berlusconi, medici preoccupati per le sue condizioni di salute

A pochi giorni dal processo Ruby ter peggiorano le condizioni di salute del leader di Forza Italia. Oggi si discuterà sull'istanza di legittimo impedimento. 08.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-08T10:08+0200

2021-09-08T10:08+0200

2021-09-08T10:14+0200

italia

silvio berlusconi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/10237683_0:0:2811:1582_1920x0_80_0_0_7233db8e6d5561518b9edadf4d1c4d05.jpg

C'è preoccupazione, fra i medici, per le condizioni di Silvio Berlusconi. Il legale Federico Cecconi, prima dell'udienza del processo Ruby ter, ha parlato di un peggioramento, legato ad episodi di aritmia cardiaca.Per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, che un anno fa è stato colpito da una grave polmonite da Covid-19, Cecconi ha presentato, questo martedì, l'istanza di legittimo impedimento.Berlusconi "continua a sostenere che questo è un processo, per così dire, grottesco dal suo punto di vista, dove la contestazione è basata su una sua generosità del tutto svincolata da quella che sono in realtà le ragioni ipotizzate", ha spiegato Cecconi, prima di entrare nell'udienza del processo Ruby ter, dove oggi si discuterà della nuova istanza di rinvio per motivi di salute presentata dall'ex premier.Lo scorso 26 maggio era stato il tribunale a concedere un rinvio di tre mesi e mezzo del dibattimento per tutti gli imputati, tra cui anche lo stesso Berlusconi, perché erano saltate le ultime quattro udienze.Il processo Ruby TerIl Ruby Ter riguarda l'inchiesta sulla presunta corruzione di testimoni del processo Ruby, con le finalità di una falsa testimonianza a favore di Silvio Berlusconi.Secondo le indagini della Procura, l'ex presidente del Consiglio verserebbe 2500 euro ogni mese a ospiti delle serate di Arcore e Palazzo Grazioli.L'ex presidente del Consiglio si è sempre difeso, affermando di versare quelle cifre come indennizzo per il danno d'immagine recato alle ragazze dal clamore dell'inchiesta Ruby.

https://it.sputniknews.com/20210907/ruby-ter-berlusconi-chiede-il-rinvio-delludienza-per-motivi-di-salute-12823458.html

camillo Marra Il porco si sente sempre male quando deve andare in Tribunale, il PEDOFILO SE crepa non FA danno a nessuno! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, silvio berlusconi