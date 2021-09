https://it.sputniknews.com/20210908/battaglia-nel-panjshir-mentre-a-kabul-nasce-il-governo-dei-taliban-12833395.html

Battaglia nel Panjshir mentre a Kabul nasce il governo dei Taliban

Battaglia nel Panjshir mentre a Kabul nasce il governo dei Taliban

In Afghanistan sono giorni importanti. La vicenda del rimpatrio di massa degli occidentali e dei loro collaboratori si è ormai conclusa. Negli Stati Uniti, il... 08.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-08T12:52+0200

2021-09-08T12:52+0200

2021-09-08T12:52+0200

opinioni

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/12718384_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fe6c3d863efefc2a68c7f8efb69df8e1.png

L’imbarco degli ultimi soldati americani è avvenuto nel buio, prima della fine del mese di agosto, in un clima di sostanziale collaborazione che ha consentito anche il trasferimento pacifico del controllo dell’aeroporto internazionale di Kabul dalle forze alleate a quelle dei Taliban.L’opinione pubblica statunitense non è certamente soddisfatta del modo in cui l’amministrazione Biden ha gestito la fine dell’intervento in Afghanistan – molti vi hanno visto gli estremi di un’umiliazione nazionale - ma ha condiviso la scelta del ritiro.Il completamento del ripiegamento ha aperto una fase nuova sia in Afghanistan che all’esterno. I rappresentanti del vecchio esecutivo riconosciuto internazionalmente sono fuggiti o hanno cercato riparo nella sempre impervia valle del Panjshir, dove operò a lungo il leggendario Massoud, forse nel convincimento di poterne ripeterne le gesta.Vi si sarebbe rifugiato anche l’ex vicepresidente Amrullah Saleh, che da quella roccaforte sta ora invitando la comunità internazionale a non riconoscere la conquista talebana* del suo paese. Le speranze dei resistenti sono però ridotte al lumicino.Gli eredi di Massoud, infatti, non sembrano godere di alcun appoggio significativo al di fuori dell’Afghanistan. E non si vede del resto come potrebbero ricevere aiuti concreti, dal momento che i Taliban hanno acquisito rapidamente il controllo completo delle frontiere afghane.L’Iran, da sempre vicino ai tagiki afghani, ha alzato la voce, per protestare e chiedere ai Taliban di fermarsi, ma senza produrre particolari conseguenze.Nel Panjshir infatti si è continuato a combattere, anche se non è per il momento chiaro con quali esiti. Apparentemente, i Taliban avanzano sul fondo della vallata, mentre i guerriglieri tagiki fedeli al vecchio esecutivo deposto lo scorso Ferragosto starebbero proseguendo la lotta sulle montagne.Tra i guerriglieri anti-talebani si sono registrate perdite gravi e non sembra che la loro opposizione sia in grado di condizionare più di tanto i futuri sviluppi a Kabul e dintorni.Il sostegno di Teheran è remoto e privo di impatto effettivo sul terreno, mentre nella capitale afghana si sono visti i pakistani, che avrebbero partecipato attivamente al negoziato che ha condotto alla formazione del nuovo governo provvisorio appena sorto.Il primo è specialmente forte nelle province meridionali afghane, mentre il secondo è più radicato in quelle orientali a ridosso di Kabul, alla cui conquista avrebbe tuttavia dato un contributo decisivo il mese scorso utilizzando le proprie forze speciali, la cosiddetta Badri 313, di cui vorrebbe conservare il controllo.Il risultato di questa dialettica interna ai vincitori, in qualche modo gestita dalle spie pakistane, è la formazione presentata all’opinione pubblica mondiale il 7 settembre scorso. Ai vertici del neonato Emirato è stato nominato il mullah Hibatullah Akhundzada, che ha ereditato il titolo di “guida dei fedeli” un tempo appartenuto al mullah Omar.La leadership del governo “ad interim” è stata invece affidata al mullah Mohammad Hassan Akhund, già governatore di Kandahar e presente dal 2001 nella lista dell’Onu che contiene i nomi dei maggiori terroristi del pianeta.Al suo fianco, in posizione di vice, si troverà il mullah Abdul Ghani Baradar, negoziatore degli accordi di Doha sottoscritti nel 2020 con gli Stati Uniti e probabile futuro capo politico del movimento talebano.Al maulawi Mohammad Yaqub, figlio del mullah Omar, è andata la Difesa, mentre Sirajuddin Haqqani, ricercato a sua volta dall’Fbi per terrorismo, ha ottenuto il dicastero dell'Interno. L’inclusività promessa non ha quindi oltrepassato il perimetro della galassia talebana.Fuori è rimasto anche Gulbuddin Hekmatyar, leader del partito islamista Hibz-e Islami, a lungo distintosi come il più intransigente fra i capi dei mujahedin che combatterono il jihad antisovietico.Sono state escluse dal nuovo governo afghano anche le donne. Poca attenzione è stata altresì riservata alle comunità etniche minoritarie.Caratteristiche e composizione del gruppo dirigente insediatosi alla testa dell’Afghanistan, se confermate, sono funzionali alla tutela di alcuni delicati equilibri interni, ma renderanno certamente più difficile il raggiungimento dell’obiettivo di un vasto riconoscimento internazionale, cui i Taliban puntano.Non faciliterà le cose neanche l’appello della nuova Guida suprema all’applicazione della Sharia e all’adozione di leggi effettivamente islamiche.Nella selezione degli inviti alla conferenza stampa di presentazione delle loro autorità, i Taliban hanno dimostrato di esserne consapevoli. Hanno escluso gli Stati Uniti, il Regno Unito e i principali paesi occidentali. Kabul si attende invece passi immediati da Cina, Russia, Iran, Pakistan, Turchia e Qatar.Sta di fatto che le prime reazioni a caldo dell’Italia non sono state particolarmente positive, pur essendo presenti all’interno del sistema politico del Bel Paese forze molto favorevoli al dialogo con i nuovi padroni di Kabul.Si osservano polemiche anche negli Stati Uniti, costretti ad inghiottire la resurrezione politica di personaggi passati per Guantanamo. È quindi ragionevole ritenere che per l’America di Biden i tempi della riconciliazione con i Taliban saranno più lunghi del previsto.[1] Antonio Giustozzi, L’ombra del Pakistan sul governo talebano, Repubblica, 7 settembre 2021, p. 4.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri stati.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

https://it.sputniknews.com/20210903/la-popolarita-di-biden-crolla-al-43-dopo-gli-eventi-in-afghanistan-12774001.html

https://it.sputniknews.com/20210906/afghanistan-fronte-di-resistenza-nazionale-smentisce-la-presa-del-panjshir-da-parte-dei-talebani-12804284.html

https://it.sputniknews.com/20210907/afghanistan-i-talebani-annunciano-il-nuovo-governo-12825021.html

https://it.sputniknews.com/20210902/herat-donne-manifestano-contro-lesclusione-dalla-politica-sotto-il-dominio-dei-talebani-12757797.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Giulio Virgi

Giulio Virgi

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Giulio Virgi

opinioni, afghanistan