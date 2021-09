https://it.sputniknews.com/20210908/basta-additare-come-nemici-i-non-vaccinati-serve-una-strategia-per-convincerli-12837165.html

Basta additare come nemici i non vaccinati, serve una strategia per convincerli

Nel corso della campagna vaccinale le persone non vaccinate sono state bollate come il nemico numero uno della società e come dei cittadini privi di... 08.09.2021, Sputnik Italia

In queste ore si discute animatamente in merito alla possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale anti-Covid. Nel frattempo in Italia continuano le manifestazioni dei cittadini contrari al green pass. Dalla politica e dai media le persone non vaccinate sono state etichettate come dei nemici, delle persone non in grado di ragionare solo perché serbano dei dubbi sui vaccini contro il Covid.Molti cittadini vorrebbero essere ascoltati e rassicurati in merito alle proprie preoccupazioni. Come convincerle a vaccinarsi? Qual è la strategia migliore da perseguire? Sputnik Italia ne ha parlato con Luciano Casolari, medico psicoanalista.— Luciano Casolari, secondo Lei, additare i non vaccinati come dei nemici e degli ignoranti a priori è stato un errore nel corso della campagna vaccinale?— Sì, è stato a mio avviso un grave errore, perché è stato un modo per discriminare le persone descrivendole come prive di logica. Quelli che avevano una logica dovevano per forza essere dalla parte del vaccino. Premetto che io sono vaccinato e credo nell’utilità del vaccino. La strategia di descrivere coloro che erano riluttanti come privi di logica però è stato sbagliato. Io ritengo che spesso non si tratti di una questione di logica, ma sia una questione emotiva e di tipo istintivo. Nel decidere cosa fare o cosa non fare intervengono degli “aspetti di pancia”, aspetti più istintivi, di cuore e aspetti affettivi legati ad esperienze passate.Ad esempio il fatto che io mi fidi o meno della classe medica dipende molto dalle esperienze che ho avuto nel corso della mia vita. Io ha avuto alcune esperienze mediche molto positive, forse questo mi ha spinto a diventare medico e quindi ho una certa fiducia nella medicina. Persone che hanno avuto problematiche di vario tipo possono essere sfiduciate.— Fra questi famigerati no-vax vi sono anche delle persone semplicemente indecise e chi ha paura. Come convincerle a vaccinarsi e come parlare con loro? Quale sarebbe la strategia più corretta?— Non bisognare legare tutto ad una strategia di comunicazione in cui si bolla l’avversario come negativo, ma adottando una strategia dell’accoglienza in cui si dice che si capiscono i problemi delle persone dubbiose. Un mio paziente si è auto definito “cagasotto vax”, cioè una persona che non è no-vax, ma ha semplicemente paura.Un’altra possibilità è quella di coinvolgere il medico di famiglia, una figura molto spesso ben conosciuta dal paziente in cui si ripone una certa fiducia e che modo riesce ad agire in modo empatico nei confronti del paziente.Una terza possibilità potrebbe essere quella di dare una disponibilità per delle vaccinazioni a domicilio per persone che hanno timore. Finora si è data questa possibilità solo ai disabili o ai grandi invalidi. Allargare questa platea anche a coloro i quali hanno delle fobie sarebbe una possibile soluzione.Infine potrei proporre anche di istituire in ogni provincia un gruppo di medici e psicologi che possano parlare con le persone con dei dubbi. Da me sono venuti diversi pazienti esponendomi i loro dubbi, sono sconcertati perché quando guardano i giornali o le televisioni trovano solo delle frasi dure in cui si dice che le cose stanno in un certo modo e basta e che chi la pensa diversamente in realtà non capisce nulla. Queste persone invece vogliono esprimere i loro timori. Bisogna trovare qualcuno che le ascolti e spieghi loro la situazione dando risposte alle loro preoccupazioni.Vanno insomma messe in campo delle strategie per l’accoglienza più che per l’aggressività.Io ritengo ad esempio che il green pass sia utile, ma che debba essere spiegato in un’altra chiave: non come una cattiveria verso coloro che non sono vaccinati, ma come un ausilio per coloro che sono già vaccinati.— Lei sarebbe a favore dell’obbligo vaccinale?L’unico obbligo vaccinale che ha un senso è quello del green pass. È un obbligo surrettizio, ma in realtà l’obbligo vaccinale tout court è impossibile da attuare soprattutto perché i numeri sono rilevanti. In questo momento in Italia ci sono 10 milioni di persone non vaccinate, presumo che 3-4 milioni siano no-vax convinti, persone che non lo faranno mai il vaccino. Dal lato pratico è impossibile mettere in atto l’obbligo. Questa è la mia impressione.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

Irina Derefko Non esiste strategia che potrà convincermi a fare un siero sperimentale per un virus influenzale. Sto, da un'anno e mezzo, rinforzando il mio sistema immunitario con prodotti naturali che mi ha consigliato un'amica biologa e sto alla grande!!! 1

VR80 E un po come dire, sono anni che vado in moto senza casco e sono ancora vivo perchè valentino rossi mi ha insegnato ad andare in moto...ovvero un emerita cazzata! 1

