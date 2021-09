https://it.sputniknews.com/20210908/al-lancio-il-9-settembre-i-nuovi-occhiali-smart-di-facebook-e-ray-ban-12836077.html

Al lancio il 9 settembre i nuovi occhiali smart di Facebook e Ray-Ban

Al lancio il 9 settembre i nuovi occhiali smart di Facebook e Ray-Ban

Ad annunciarlo è stata Ray-Ban, anche se non è ancora chiaro se il prodotto verrà immediatamente reso disponibile per l'acquisto. 08.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-08T17:51+0200

2021-09-08T17:51+0200

2021-09-08T17:51+0200

mondo

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/12338272_0:254:2801:1830_1920x0_80_0_0_c72f98336c2be4a75c27c5cd8d9cad85.jpg

Nella giornata di oggi, Ray-Ban ha pubblicato, anche sul sito italiano, la data del lancio ufficiale degli occhiali smart, realizzati in collaborazione con Facebook.La data da segnare in calendario, per gli amanti dei gadget tecnologici, è quella del 9 settembre, anche se resta ancora poco chiaro se in quest'occasione ne verrà comunicata anche la disponibilità o avverrà unicamente una presentazione del prodotto.Precedentemente, Mark Zuckerberg aveva annunciato che Facebook avrebbe lanciato i suoi nuovissimi smart-glasses Ray-Ban, in collaborazione con EssilorLuxottica, entro la fine del 2021.Proprio il numero uno di Facebook ha pubblicato alcuni video teaser in prima persona, commentati con l'emoji con gli occhiali da sole, che farebbero proprio pensare agli smart glasses AR.Cosa si sa sui nuovi occhiali AR Facebook X Ray-BanLa compagnia produttrice di occhiali ha riferito che il nuovo dispositivo sarà un occhiale di stile con le caratteristiche dei dispositivi tecnologici.Per tutti gli appassionati di tecnologia, dunque, è da tenere bene a mente che, proprio come anticipato da Mark Zuckerberg, non sono da attendersi caratteristiche quali un display integrato o funzionalità legate alla realtà aumentata.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, facebook