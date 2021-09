https://it.sputniknews.com/20210908/aifa-terza-dose-di-vaccino-da-fine-settembre-12832758.html

Aifa: terza dose di vaccino da fine settembre

Richiamo per gli immunodepressi a partire dalla fine di settembre, secondo quanto riferito da fonti qualificate ad Adnkronos Salute. 08.09.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/10541079_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_5d24c5a42f09c9b17356dbff79b7ba14.jpg

La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) ha dato l'ok alla terza dose di vaccino, secondo quanto riportato da fonti qualificate ad Adnkronos Salute. L'ufficializzazione, con il via libera al dossier del Cts, potrebbe arrivare entro giovedì.I primi a ricevere il richiamo da fine settembre saranno i pazienti immunodepressi, tra cui trapiantati, oncologici o in trattamento per sclerosi multipla. Successivamente, toccherà agli anziani delle Rsa e agli operatori sanitari più esposti al rischio contagio.Per quanto riguarda il resto della popolazione, l'Aifa attenderà le conclusioni dell'Agenzia europea del Farmaco (Ema), che ha iniziato la valutazione di una domanda per l'uso di una dose di richiamo del vaccino Pfizer, da somministrare a soggetti di età superiore ai 16 anni sei mesi dopo la seconda dose, per ripristinare l'immunità.Il ministro Roberto Speranza, a conclusione dei lavori della ministeriale del G20 Salute, ha annunciato la partenza con la somministrazione della terza dose già da settembre per i pazienti fragili.

2021

Notiziario

it_IT

coronavirus in italia, vaccinazione in italia