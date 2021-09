11 settembre, identificate altre due vittime dell'attacco alle Torri Gemelle

https://it.sputniknews.com/20210908/11-settembre-identificate-altre-due-vittime-dellattacco-alle-torri-gemelle-12829390.html

A distanza di pochi giorni dal 20° anniversario dell'attacco terroristico che sconvolse il mondo, sono stati identificati i resti delle vittime 1.646 e 1.647. Lo ha reso noto questo martedì l'ufficio del medico legale capo di New York, secondo quanto riferisce la stampa statunitense.Una delle due spoglie è stata identificata come quella di Dorothy Morgan, un'impiegata assicurativa della città di Hempstead che lavorava nella Torre Nord del World Trade Center. Non è stato divulgato, invece, il nome dell'altra vittima, secondo le volontà della famiglia, che ha chiesto di mantenere il riserbo. Si tratterebbe di un uomo. L'identificazione è stata resa possibile grazie a test avanzati del DNA.Delle 2.753 vittime dell'attentato al World Trade Center dell'11 settembre 2001, sono 1.106 quelle ancora non identificate, attorno al 40%, secondo quanto riferisce l'ufficio del medico legale. Le due identificazioni sono le prime ad essere annunciate in quasi due anni. L'ultima è avvenuta nell'ottobre 2019.Secondo i medici legali di New York, si tratta della "più grande e complessa indagine forense nella storia degli Stati Uniti".

