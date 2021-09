https://it.sputniknews.com/20210907/zaia-lancia-la-visita-nel-museo-bunker-accompagnati-dalle-guide-con-la-divisa-della-wermacht-12826931.html

Zaia lancia la visita nel museo-bunker accompagnati dalle guide con la divisa della Wermacht

Il governatore del Veneto ha presentato il restauro del complesso termale di Recoaro che fu scelto nella Seconda Guerra Mondiale dal federmaresciallo... 07.09.2021, Sputnik Italia

luca zaia

veneto

Un annuncio abbastanza originale e che potrebbe far parlare di sé quello pubblicato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia sulla sua pagina Facebook.Il governatore ha pubblicizzato l’apertura del museo-bunker all’interno delle terme di Recoaro, in provincia di Vicenza.“La riqualificazione del bunker, terminata a inizio estate, consente al visitatore di fermare il tempo per un'esperienza storico-culturale innovativa", scrive Zaia presentando i lavori di restauro terminati a luglio.Nelle immagini a corredo del post si vedono i dipendenti in uniforme, le infermiere, alti ufficiali e un mezzo blindato dell’esercito nazista.Una ricostruzione in piena regola, che riprende le fila di quanto accaduto nel complesso termale alla fine del conflitto.E il governatore esalta l’importanza storica del sito sottolineando che in uno dei bunker “si stabilirono le premesse per la cessazione dei conflitti, che portarono pochi giorni dopo alla resa incondizionata ratificata a Caserta".

Superbianco Juden Palestine apartheid Agli ebrei non piaceranno le guide in uniforme di soldato tedesco. 0

