Yogurt greco all'ossido di etilene, ritirati diversi lotti dagli scaffali dei supermercati

A lanciare l'allarme, con una nota, è stato il Ministero della Salute. 07.09.2021, Sputnik Italia

Diverse catene di supermercati hanno deciso di ritirare dal commercio, in via precauzionale, alcuni lotti di "Yogurt greco 0% ai frutti di bosco", nel quale è stata rintracciata la presenza di ossido di etilene, il cui uso nel settore alimentare è vietato nell'Unione Europea.Come precisato dal Ministero della Salute, lo yogurt è prodotto dall'azienda Kri Kri Sa, il cui stabilimento è nella città greca di Serres, per diversi marchi della grande distribuzione.Cos'è l'ossido di etileneL'ossido di etilene è un gas che possiede capacità disinfettanti e disinfestanti contro batteri, funghi e virus e da tempo viene impiegato negli ospedali per sterilizzare materiali e dispositivi medici e chirurgici.In alcuni Paesi viene usato per la decontaminazione dei silos e dei magazzini dove vengono conservati gli alimenti prima di entrare nel ciclo produttivo. L'Unione Europea ha tuttavia vietato il suo utilizzo nella filiera produttiva, in quanto sostanza ritenuta tossica e cancerogena.

