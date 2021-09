https://it.sputniknews.com/20210907/torino-truccavano-le-buste-paga-dei-dipendenti-tre-misure-cautelari-e-sequestri-per-1-milione-12817188.html

Torino: truccavano le buste paga dei dipendenti, tre misure cautelari e sequestri per 1 milione

Torino: truccavano le buste paga dei dipendenti, tre misure cautelari e sequestri per 1 milione

Gli amministratori dell'azienda si rifiutavano di assumere coloro che esprimevano dubbi sulla pratica illecita. 07.09.2021, Sputnik Italia

Tre misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla Guardia di Finanza torinese su richiesta del gip del Tribunale del capoluogo piemontese.Oggetto delle misure interdittive altrettanti soggetti, accusati di aver truccato le buste paga dei propri dipendenti con rimborsi e indennità per trasferte mai fatte.Nel corso dell'operazione odierna, i rappresentanti delle forze dell'ordine hanno sequestrato beni per un valore pari a circa un milione di euro.I provvedimenti Per l'amministratore di fatto dell'azienda sono scattati gli arresti domiciliari, mentre l'amministratore de iure è stato sottoposto ad un interdizione, della durata di 12 mesi, da uffici direttivi e dallo svolgimento di attività imprenditoriali.I risultati dell'inchiestaL'inchiesta giudiziaria ha fatto emergere che la società, sin dal 2015, utilizzava i falsi rimborsi ai danni di Erario, Inps e Inail al fine di pagare meno contributi e tasse allo stipendio.Stando a quanto accertato dalle Fiamme gialle, i dipendenti che sollevavano dubbi sui rimborsi non venivano assunti e, chi invece lavorava già, rischiava il licenziamento o era costretto a dimettersi.

