Strage di Viareggio, la Cassazione: "Una corretta manutenzione avrebbe evitato il sinistro"

Depositate le 600 pagine di motivazioni della sentenza che lo scorso 8 gennaio ha sancito 11 condanne per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, costato...

La strage di Viareggio si sarebbe potuta evitare con una corretta manutenzione del carro e dei suoi componenti. È questa, in estrema sintesi, la motivazione alla base delle 11 condanne per disastro ferroviario colposo emesse lo scorso 8 gennaio 2021 dalla Corte di Cassazione.Una parte delle 600 pagine di motivazioni riguarda l'ex ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti, condannato a 7 anni. La Cassazione considera nulla la rinuncia alla prescrizione fatta da Moretti, dichiaratosi innocente, nel secondo appello. Dovrà decidere se rinunciarvi nell'appello bis disposto per disastro colposo.Mancanza di manutenzioneLa sistematica omissione degli interventi emerge da "l'assenza della documentazione inerente la storia manutentiva del carro e dei suoi componenti e quindi esso sarebbe stato escluso dalla circolazione".Rischio notoGli interventi sono stati sistematicamente omessi, nonostante il rischio che una "manutenzione non eseguita a regola d'arte" fosse "all'origine di alcuni incidenti ferroviari" era noto a "tutti gli operatori" del settore "sin da prima del verificarsi del sinistro di Viareggio", sostiene ancora la Cassazione.Nulla la rinuncia alla prescrizione di MorettiLa Corte, inoltre, ritiene nulla la rinuncia alla prescrizione fatta da Mauro Moretti nel processo di secondo grado. L'accusa di omicidio colposo nei confronti dell'ex ad di Fs e Rfi, condannato a 7 anni, non può dirsi estinta. La volontà di Moretti di rinunciare alla prescrizione, perché si ritiene "innocente", andrà verificata dai giudici nell'appello bis disposto per l'accusa di disastro colposo.“Ad avviso di questa Corte allo stato non è possibile dichiarare l’estinzione dei reati di omicidio colposo anche nei confronti del Moretti”, scrive la Cassazione. Questo perché, ricordano i giudici, l’imputato può “rinunciare validamente alla prescrizione solo se il relativo termine è già maturato al momento della rinunzia medesima”. Termini che, al momento delle dichiarazioni di Moretti, non erano sopraggiunti."Il rimedio può essere rivenuto nel riservare al giudizio di rinvio la verifica della volontà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione dei reati di omicidio colposo", sostiene la Cassazione, che rinvia la decisione all'appello bis per disastro colposo.La prescrizione del reato di omicidio colposoLa sentenza dell'8 gennaio 2021 ha fatto cadere le accuse di omicidio colposo per tutti gli imputati. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello, facendo cadere l'aggravante del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Senza aggravante, il reato è caduto in prescrizione.Per il disastro ferroviario di Viareggio, la Corte di Cassazione ha confermato 11 condanne, tra cui quella di Mauro Moretti e dell’ex ad di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Michele Mario Elia.La strage del 29 giugno causò la morte di 32 persone, per l'esplosione di due cisterne contenenti gas butano, avvenuta poco dopo le 21, mentre il treno merci passava dalla stazione di Viareggio.

