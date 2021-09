https://it.sputniknews.com/20210907/spagna-canarie-le-autorita-annunciano-possibili-licenziamenti-per-chi-rifiuta-test-covid-e-vaccini-12821872.html

Spagna, Canarie: le autorità annunciano possibili licenziamenti per chi rifiuta test COVID e vaccini

"Il rifiuto al consenso di eseguire degli accertamenti diagnostici sarà raccolto per iscritto e comporterà l'impossibilità di svolgere il lavoro o l'attività alla quale era condizionata l'esecuzione dell'esame diagnostico", si legge nel bollettino ufficiale delle Canarie.Il documento aggiunge che la stessa disposizione si applica ai fini della richiesta di vaccinazione.Allo stesso tempo, il bollettino non precisa in quali settori occupazionali la richiesta di test o vaccinazione sarà obbligatoria e come sarà regolata l'attività lavorativa della persona che ha espresso il rifiuto. Inoltre, il documento prevede "la possibilità di imporre restrizioni o obblighi personalizzati".Il decreto legge stabilisce anche l'obbligo di indossare le mascherine, le restrizioni alla presenza di persone nei luoghi pubblici, la distanza sociale, le misure igieniche, un sistema di diversi livelli di pericolo, a seconda della situazione epidemiologica, le misure di controllo e le sanzioni da applicare.Le misure saranno in vigore fino alla "fine della crisi sanitaria".Il decreto legge deve essere approvato dal parlamento regionale.Ad oggi, il 78% della popolazione in Spagna ha ricevuto almeno una dose del vaccino, il 72% risulta essere completamente vaccinato.

