Sondaggi politici: FdI e Lega sopra il 20%, tonfo del PD

Sondaggi politici: FdI e Lega sopra il 20%, tonfo del PD

Tra le forze di centrodestra, Fratelli d'Italia e Lega avanzano, mentre Forza Italia resta sostanzialmente stabile. Male il PD, che perde quasi un punto... 07.09.2021, Sputnik Italia

Fratelli d'Italia consolida la sua posizione come prima forza politica, mentre la Lega recupera consensi e torna al di sopra della soglia psicologica del 20%. È questa la principale novità del sondaggio di Swg, trasmesso lunedì sera dal Tg7 di Enrico Mentana. Arretrano PD e M5s.Se si andasse al voto domani, Fratelli d'Italia sarebbe la prima forza politica, con il 21%. Rispetto alle rilevazioni della scorsa settimana, il partito di Giorgia Meloni conquista 0,4 punti, mentre la Lega accorcia le distanze e, con 0,6 punti in più, raggiunge il 20,4%.Tonfo per il Partito Democratico, che perde 0,7 punti e scende al 18,4%. Il Movimento 5 Stelle perde tre decimali e si ridimensiona al 16%, dopo il boom di quasi un punto segnato nelle rilevazioni di fine agosto.In lieve flessione Forza Italia, che passa dal 7 al 6,9%, mentre Azione di Calenda è l'ultimo partito sopra la soglia di sbarramento, con il 3,7%, stabile rispetto al sondaggio della scorsa settimana. Primo fra i partiti minori c'è Italia viva, con il 2,6%, in crescita di due decimali, seguito da Sinistra italiana e Mpd/art.1, entrambi con il 2,4%. In coda i Verdi, che crescono di tre decimali e raggiungono l'1,9%, +Europa, in perdita di 0,2 punti all'1,8% e Coraggio Italia, stabile all'1%. Non si esprime il 39% degli interpellati.

