Scuola, Bianchi: "Ripartenza il 13 settembre con tutti i prof. al loro posto"

Scuola, Bianchi: "Ripartenza il 13 settembre con tutti i prof. al loro posto" - Video

La scuola ripartirà con tutti gli insegnanti in cattedra. Il ministro in audizione alla Camera: "Mai successo nella storia d'Italia". Sono 857 mila i docenti i... 07.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-07T11:28+0200

2021-09-07T11:28+0200

2021-09-07T11:42+0200

italia

scuola

Inizia il conto alla rovescia per la ripartenza dell'anno scolastico. L'obiettivo è quello di mantenere la didattica in presenza e, già dal primo giorno le lezioni, ripartiranno con tutti gli insegnanti in cattedra. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, questa mattina in audizione alla Camera.Sono oltre 857 mila i docenti, più di un milione di persone lavorano nella scuola italiana. Ad oggi risultano 58.735 nuove assunzioni in ruolo e 113.544 incarichi annuali già assegnati."Partiremo il 13 settembre avendo tutti i docenti al loro posto, rispetto alle 112 mila cattedre vuote e vacanti", prosegue Bianchi.Sul sostegno, il ministro ha riferito che per l'anno scolastico 2021-22 sono entrati in ruolo 14.194 insegnanti e sono stati assegnati 59.813 incarichi annuali. Bianchi ha sottolineato la differenza con lo scorso anno, quando le assunzioni erano soltanto "19.995 in totale, di cui 1.778 sul sostegno".Green PassIl ministro Bianchi ha ricordato che la scuola, accogliendo più di ogni altro settore l'invito di Draghi a vaccinarsi, ha raggiunto il 92% di immunizzazioni, operando "nel pieno rispetto della privacy e nella tutela delle libertà individuali".Dal 13 di settembre, tutte le scuole, sul pc del preside - solo sul suo - avranno la lista del personale presente a scuola con un bollino rosso o verde, non cumulabile nel tempo come tutti i dati sanitari", per evitare l'"umiliante idea di fare discriminazioni su chi sia vaccinato e chi no", spiega il ministro.Colmare gap tra formazione e bisogni dell'economiaPer il ministro, bisogna continuare ad investire nella scuola, per "trovare un strada che riduca il gap fra la formazione e i bisogni della nostra economia". La scuola dovrà diventare "il centro pulsante del nostro Paese".

raus jUEde “Tutti i docenti in cattedra al primo giorno. Mai successo nella storia dell’Italia." FALSO. Il ministro ha realmente detto: "Tutti i docenti, INDICATI DA QUESTO MINISTERO, in cattedra al primo giorno". C'è una bella differenza, in quanto in realtà i docenti di "ruolo", cioè di carriera, sono appena il 50% delle cattedre ordinarie (per cui molti si sono messi in pensione e comunque non si sono vaccinati), mentre la rimanente quota è fornita da precari regolarizzati (con obbligo di vaccinarsi) e, nuovi docenti reclutati anticipando i termini effettivi dell'ultimo concorso svolto. In sostanza il Ministro si è vantato di aver messo a insegnare tutti vaccinati, che quest'anno è il vero e unico elemento qualificante il corpo docenti della scuola pubblica. Bianchi è un bandito di governo come gli altri. 1

antonio bonvecchio tanti insegnanti non vaccinati hanno abbandonato la carriera, perla condotta tremenda e criiminosa del governo 0

