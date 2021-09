https://it.sputniknews.com/20210907/salvini-critico-sul-rdc-si-e-rivelato-un-fallimento-che-diseduca-al-lavoro-va-modificato-12814720.html

Salvini critico sul Rdc: "Si è rivelato un fallimento che diseduca al lavoro, va modificato"

Salvini critico sul Rdc: "Si è rivelato un fallimento che diseduca al lavoro, va modificato"

Il leader leghista ha avanzato un'ipotesi di modifica del reddito di cittadinanza. 07.09.2021, Sputnik Italia

Al termine di una lunga riunione della segreteria politica della Lega, il segretario del Carroccio Matteo Salvini è tornato ad affrontare i maggiori temi del momento, tra cui il green pass e la possibile revisione del reddito di cittadinanza.RIguardo a quest'ultima misura, l'ex ministro degli Interni ha espresso una posizione piuttosto netta, non solo riconoscendone limiti e difetti, ma annunciando anche una proposta di revisione o di cancellazione della stessa.Salvini non nasconde l'appoggio dato alla misura al momento della sua approvazione, ma mette in luce quella che viene dipinta come un'inadeguatezza mostrata nel corso degli anni, denotata da un effetto diseducativo e di disincentivazione al lavoro.La propostaSalvini ha quindi ipotizzato maniere alternative in cui potrebbero essere reinvestite le risorse del Rdc, portando come esempio la creazione di un fondo per il sostegno agli imprenditori che si fanno carico dell'assunzione di nuovi dipendenti.In questo senso, il leader leghista si è detto convinto di trovare l'appoggio politico in Parlamento per modificare il Rdc.La difesa di Giuseppe ConteNelle scorse ore il neo-leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, si è espresso in forte difesa del reddito di cittadinanza e, dal palco del Rione Sanità, il rione ultrapopolare di Napoli, ha sferrato una netta critica a coloro che vorrebbero abolirlo.L'ex premier ha utilizzato termini durissimi per definire le iniziative annunciate nelle scorse settimane per abolire il sussidio. Per Conte è "vigliacco" e "folle" che esponenti politici che ricevono "trattamenti economici privilegiati" pretendano di "abrogare una misura di civiltà" adottata nei confronti "di chi non ha nulla".

