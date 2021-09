https://it.sputniknews.com/20210907/ruby-ter-berlusconi-chiede-il-rinvio-delludienza-per-motivi-di-salute-12823458.html

Ruby ter, Berlusconi chiede il rinvio dell'udienza per motivi di salute

Ruby ter, Berlusconi chiede il rinvio dell'udienza per motivi di salute

A maggio i giudici avevano già concesso un rinvio di tre mesi e mezzo del dibattimento sul caso Ruby ter. 07.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-07T16:22+0200

2021-09-07T16:22+0200

2021-09-07T16:22+0200

italia

politica

silvio berlusconi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11182281_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_6e64e292d7d907ddfcff55e6bb6f9dc1.jpg

Gli avvocati di Silvio Berlusconi hanno depositato una richiesta di rinvio per motivi di salute dell’udienza sul processo Ruby ter, in calendario per domani.Stando a quanto reso noto, il legale dell'ex premier e leader di Forza Italia, Federico Cecconi, ha depositato l'istanza, allegando la certificazione medica nella quale viene attestato che Berlusconi si è recato per tre volte all'ospedale San Raffaele nelle ultime due settimane.L'ultima visita di Silvio Berlusconi si è svolta nella giornata di ieri ed è stata effettuata dal professor Alberto Zangrillo, medico personale del Cavaliere, e ha avuto una durata di 15 minuti.Lo scorso 26 maggio era stato il tribunale a concedere un rinvio di tre mesi e mezzo del dibattimento per tutti gli imputati, tra cui anche lo stesso Berlusconi, perché erano saltate le ultime quattro udienze.Tale decisione era legata proprio alle precarie condizioni di salute del presidente di Forza Italia.

https://it.sputniknews.com/20210901/silvio-berlusconi-dimesso-dal-san-raffaele-di-milano-dopo-nuovi-controlli-post-covid-12744789.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, silvio berlusconi