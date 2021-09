Puglia: assalto a blindato sulla A16, i banditi danno fuoco a due auto

https://it.sputniknews.com/20210907/puglia-assalto-a-blindato-sulla-a16-banditi-danno-fuoco-a-due-auto-12815688.html

Scene da film d'azione in Puglia, sull'autostrada Napoli-Canosa, dove alle prime luci del giorno un gruppo di banditi, all'altezza del 154° chilometro, ha tentato l'assalto ad un furgone portavalori. Per fermare il mezzo, i rapinatori hanno dato fuoco a due auto sulla carreggiata.Il tratto di A16 tra Candela e Cerignola Ovest, in direzione Canosa, è stato bloccato attorno alle 5 di stamane, per circa due ore, per l'intervento di rimozione dei mezzi. Gli agenti della Polizia Stradale hanno raggiunto il posto per le operazioni di rilievo e la bonifica del tratto interessato.Oltre alle pattuglie della Polstrada, sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.Le operazioni hanno determinato rallentamenti sul tratto interessato, con code sino ad 1 chilometro in direzione Canosa. Agli automobilisti diretti da Napoli verso Canosa è stato consigliato di uscire a Candela, percorrere la SP95 e rientrare in A16 a Cerignola Ovest.La situazione è migliorata dopo le 7.15 quando, terminati i rilievi, il tratto autostradale tra Candela e Cerignola Ovest è stato riaperto e il traffico è tornato alla normalità.Sono in corso le indagini per risalire agli autori del tentato assalto.

