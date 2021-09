https://it.sputniknews.com/20210907/presidente-pfizer-ora-non-ha-senso-creare-vaccini-contro-nuove-varianti-covid-12826181.html

Presidente Pfizer: "ora non ha senso creare vaccini contro nuove varianti COVID"

Presidente Pfizer: "ora non ha senso creare vaccini contro nuove varianti COVID"

Per ora non ha senso sviluppare ulteriori vaccini appositamente per contrastare le nuove varianti del COVID-19, i farmaci esistenti sono efficaci contro i...

2021-09-07T20:23+0200

2021-09-07T20:23+0200

2021-09-07T20:23+0200

mondo

coronavirus

Secondo il presidente di Pfizer, "tutto indica che questo vaccino non servirà". Bourla ha aggiunto che Pfizer ha già a disposizione un vaccino contro la variante Delta e che per produrlo ci vorranno 95 giorni. Anche Johnson & Johnson ritiene che al momento non sia necessario creare nuovi vaccini contro le varianti emergenti del COVID-19. Ha osservato che Johnson & Johnson sta conducendo i test della dose di richiamo, che dà un aumento degli anticorpi entro sette giorni, quindi il produttore ha diverse opzioni per affrontare i ceppi esistenti del virus anche senza nuovi vaccini.

