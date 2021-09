https://it.sputniknews.com/20210907/parigi-rapinata-una-gioielleria-di-bulgari-in-place-vendme-colpo-da-10-milioni-di-euro-12824914.html

Parigi: rapinata una gioielleria di Bulgari in Place Vendôme, colpo da 10 milioni di euro

Due dei malviventi sono già stati assicurati alla giustizia dalle forze dell'ordine. In fuga gli altri membri della banda. 07.09.2021, Sputnik Italia

Stupore in Place Vendôme a Parigi, dove, a mezzogiorno, un commando di malviventi ha rapinato un grande punto vendita di Bulgari. Lo riferisce il quotidiano Le Parisien.Diversi uomini armati e incappucciati, al termine del colpo, si sono dati alla fuga alla vista delle forze dell'ordine.Secondo BFMTV, un poliziotto in bicicletta è rimasto leggermente ferito, dopo essere stato travolto da un'auto, a bordo della quale c'erano diversi sospetti, che è salita sul marciapiede per eludere i posti di blocco nel settore di Les Halles.Secondo una prima stima delle autorità, i malviventi avrebbero portato via preziosi e soldi per un valore stimato in circa 10 milioni di euro.

