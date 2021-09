https://it.sputniknews.com/20210907/milano-gdf-sequestra-14-kg-di-marijuana-nei-negozi-di-cannabis-12818507.html

Milano, GDF sequestra 14 kg di marijuana nei negozi di cannabis

Milano, GDF sequestra 14 kg di marijuana nei negozi di cannabis

Gli stupefacenti, che contenevano una quantità di THC superiore a quanto consentito dalla legge, venivano poi rivenduti al dettaglio. 07.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-07T13:58+0200

2021-09-07T13:58+0200

2021-09-07T13:58+0200

italia

guardia di finanza

droga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/153/26/1532615_0:53:1048:643_1920x0_80_0_0_4f9d77c616bc39d02bc45e40c50b2e48.jpg

I militari della Guardia di Finanza di Milano hanno effettuato delle perquisizioni in quasi 30 punti vendita di cannabis light a Milano, sequestrando oltre 14 chili di marijuana venduta attraverso i distributori automatici.A differenza della cannabis light, ammessa in commercio, la marijuana vietata presenta una quantità di tetra-idro-cannabinolo (THC) superiore a quanto previsto dalla legge, che la limita allo 0,5%.Scatta la denuncia per i rappresentanti legali di altrettante società operanti nel settore nell'hinterland milanese.Lo scorso 24 marzo, le Fiamme gialle avevano già portato a termine il sequestro di 9,3 chilogrammi di cannabis vietata, ripartita in diversi involucri ancora da confezionare, e di circa 2.000 bustine, pronte per l'immissione sul mercato.

Snowstorm Non devono esistere marijuana legale, nè altri tipi di droghe. Chi fa uso di stupefacenti deve vedersi revocare a vita patente di guida, diritto di voto, cittadinanza, tutto. Chi vende stupefacenti va giustiziato, sui campi dove vengono coltivati va sparsa polvere di uranio esaurito. La cultura e le colture di droghe devono venire cancellate dal pianeta. 0

Snowstorm Inoltre la percentuale di THC è irrilevante: una droga è droga e basta. Le frocette e le cagnette ooops, volevo dire i giovEni, conoscono un processo chimico per incrementare la percentuale di THC a partire dalla droga legalizzata. A chi vuole droghe, bisogna somministrare tanto legno, legno nodoso... 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, guardia di finanza, droga