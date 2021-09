https://it.sputniknews.com/20210907/michael-k-williams-lattore-trovato-morto-nel-suo-appartamento-a-new-york-si-sospetta-unoverdose-12817697.html

Michael K. Williams: l'attore trovato morto nel suo appartamento a New York, si sospetta un'overdose

Michael K. Williams: l'attore trovato morto nel suo appartamento a New York, si sospetta un'overdose

L'attore americano Michael K. Williams, noto per aver recitato nella serie drammatica della HBO The Wire, è stato trovato morto nel suo appartamento di New York. Aveva 54 anni.I media statunitensi citano fonti delle forze dell'ordine, secondo cui l'uomo sarebbe morto per una possibile overdose, sebbene non ci siano state ancora conferme a tal riguardo.Il portavoce del dipartimento di polizia di New York, John Grimpel, ha detto che la polizia si è recata nell'appartamento di Williams a Brooklyn dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza alle 14:00, ora locale, di lunedì.In The Wire, Williams interpretava Omar Little, un rapinatore, mentre in Boardwalk Empire, l'altra sua serie TV di grande successo, era stato Albert "Chalky" White, un temibile gangster.

