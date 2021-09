https://it.sputniknews.com/20210907/libia-operazione-delle-forze-di-sicurezza-arrestato-uno-dei-capi-dellisis-12823283.html

Libia, operazione delle forze di sicurezza: arrestato uno dei capi dell'ISIS

Le forze di sicurezza libiche hanno fermato uno dei leader del gruppo terroristico Stato islamico*, ha comunicato oggi il primo ministro del governo... 07.09.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/139/86/1398682_0:111:2087:1284_1920x0_80_0_0_045d5dbc001b15d9c0caab6da8f130bf.jpg

Il capo del governo transitorio libico ha sottolineato che la lotta al terrorismo nel Paese andrà avanti. Dopo la sconfitta dell'ISIS in Siria e Iraq, si è intensificata la migrazione di guerriglieri addestrati verso altri paesi, con il maggior numero di jihadisti che si è trasferito in Libia. L'Esercito nazionale libico (LNA), guidato dal maresciallo Khalifa Haftar, è riuscito a liberare la città di Bengasi e i suoi dintorni dai militanti dell'ISIS nel 2016.Oggigiorno, secondo quanto dichiarato dal comando dell'LNA, l'attività terroristica nell'est della Libia è minima. Le unità dell'esercito continuano quotidianamente a liberare le regioni meridionali del Paese dai terroristi e cercano di reprimere i tentativi dei mercenari dei confinanti Sudan e Ciad di introdursi nel territorio libico.*Organizzazione terroristica estreminsta illegale in Russia e in molti altri paesi.

