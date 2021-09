https://it.sputniknews.com/20210907/jeff-bezos-e-linvestimento-in-una-start-up-che-mira-a-prolungare-la-vita-umana-12823049.html

Jeff Bezos e l'investimento in una start-up che mira a prolungare la vita umana

07.09.2021

L'ex CEO di Amazon e la persona più ricca al mondo, Jeff Bezos, ha investito in una nuova società anti-invecchiamento, chiamata Altos Labs, scrive MIT Technology Review, citando persone che avrebbero familiarità con la questione.Secondo la quotata rivista, fondata nel 1899 e interamente di proprietà del Massachusetts Institute of Technology, l'azienda sulla quale starebbe puntando Bezos sta lavorando ad una tecnologia di riprogrammazione biologica, cercando modi per ringiovanire le cellule in laboratorio.Alcuni scienziati ritengono che questo tipo di ricerche possa effettivamente avere applicazioni concrete all’essere umano e potrebbe essere applicata per rivitalizzare le cellule del corpo, con risultato ultimo un possibile prolungamento della vita.I media non sono stati ancora in grado di contattare la Bezos Expeditions, l'ufficio investimenti del fondatore di Amazon, per un commento.Costituita negli Stati Uniti e nel Regno Unito all'inizio di quest'anno, la società dovrebbe istituire dei centri nell'area della baia di San Francisco, a San Diego, a Cambridge, nel Regno Unito e in Giappone. Secondo quanto riferito, starebbe reclutando fior di scienziati grazie a lauti stipendi e la promessa di poter avere carta bianca su ricerche ad ampio spettro sull’invecchiamento delle cellule e su come invertire tale processo.Questa non è la prima volta che Bezos viene collegato a progetti per il prolungamento della vita. Nel 2018 aveva finanziato la ricerca di Unity Technologies, un'azienda biotecnologica il cui obiettivo era realizzare terapie anti-invecchiamento.Bezos si è dimesso da CEO di Amazon a luglio, con l'ex capo della divisione cloud computing, Andy Jassy, che ha assunto il suo incarico. Questo non significa che il miliardario si sia ritirato in pensione. Poche settimane dopo, Bezos era già su di una capsula della Blue Origin, sua stessa azienda aerospaziale, per raggiungere lo Spazio in volo suborbitale.

Irina Derefko Spero tanto non la sua. Prima va nell'altra dimensione, meglio sarà per tutti. 0

