Investimenti in Cina: George Soros prevede perdite che metteranno a rischio gli interessi Usa

Investimenti in Cina: George Soros prevede perdite che metteranno a rischio gli interessi Usa

07.09.2021

2021-09-07T23:35+0200

2021-09-07T23:35+0200

2021-09-07T23:35+0200

In un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal, l'investitore e miliardario George Soros lancia l'allarme sugli investimenti di Black Rock Inc (BLK.N), il "più grande asset manager del mondo" che il 30 agosto ha "avviato un'importante iniziativa in Cina". La BlackRock ha lanciato sul mercato finanziario cinese fondi comuni e altri prodotti di investimento. L'azienda con sede a New York è la prima società straniera ad avere l'autorizzazione a farlo. Il lancio è avvenuto poche settimane dopo che BlackRock ha raccomandato agli investitori di triplicare le loro allocazioni in asset cinesi. Soros ha affermato che BlackRock "sembra fraintendere la Cina di Xi Jinping", la cui amministrazione ha detto di considerare tutte le società cinesi come "strumenti dello Stato a partito unico". Soros, inoltre, ha affermato che i manager di BlackRock devono essere consapevoli di "un'enorme crisi che si sta preparando nel mercato immobiliare cinese".Il commento sugli investimenti miliardari di BlackRock in Cina segue una serie di interventi di George Soros, che in un altro editoriale pubblicato il mese scorso ha definito il governo di Pechino come il "nemico naturale delle società aperte". Successivamente, sul Financial Times che il Congresso dovrebbe approvare una legislazione che limiti gli investimenti dei gestori patrimoniali alle "società in cui le strutture di governance effettive sono sia trasparente e allineato con gli stakeholder”.Quest'anno, gli investitori in Cina sono stati scossi da un'ondata di misure normative, mirate a diversi settori, che hanno spazzato via circa un trilione di dollari di valore di mercato da febbraio.

