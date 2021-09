https://it.sputniknews.com/20210907/india-giovani-ragazze-fatte-sfilare-nude-per-placare-il-dio-della-pioggia--12824468.html

India, giovani ragazze fatte sfilare nude per "placare il dio della pioggia"

Le ragazze, tutte minorenni, sono state mandate porta a porta attraverso il villaggio a chiedere farina, legumi e cereali da donare alla cucina comune del... 07.09.2021, Sputnik Italia

Domenica, almeno sei ragazze minorenni in un villaggio nel Madhya Pradesh, in India, sono state fatte sfilare nude come parte di un rituale superstizioso per placare il dio della pioggia.Secondo gli abitanti del villaggio, il rituale avrebbe dovuto risolvere il problema della siccità nella regione.La questione è stata affrontata dalla Commissione nazionale per la protezione dei diritti dell'infanzia (NCPCR) del Paese, che ha chiesto un rapporto all'amministrazione del distretto di Damoh su questo incidente.Secondo quanto riportato dai media, la polizia locale ha aperto un fascicolo d'inchiesta sull'accaduto per individuare i responsabili.Come parte del rituale, le ragazze sono state fatte camminare nude, con un'asta di legno appoggiata loro sulle spalle e una rana legata ad essa.Sorprendentemente, anche i genitori delle bambine hanno acconsentito allo svolgimento del rituale e vi hanno preso parte.Nel frattempo, i video che documentano l'accaduto sono diventati virali sulle varie piattaforme social.

