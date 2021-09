https://it.sputniknews.com/20210907/incendio-in-provincia-di-grosseto-20-abitazioni-evacuate--12818143.html

Provincia di Grosseto, 20 abitazioni evacuate a causa di un incendio

Provincia di Grosseto, 20 abitazioni evacuate a causa di un incendio

Ancora sconosciute le cause del rogo, che potrebbe essere stato di natura dolosa. 07.09.2021, Sputnik Italia

Un vasto incendio si è sviluppato nella serata di ieri a Poggio del Leccio, a Capalbio, non lontano dal centro storico del Paese.Sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco, gli operai del Comune di Capalbio, i militari dell'Arma dei Carabinieri e due elicotteri dei Vigili del fuoco.L'incendio, partito da Poggio del Leccio, ha preso direzione opposta all'abitato, spinto dal forte vento, con la situazione che è stata messa in sicurezza nella tarda serata.L'incendio, ha reso noto la Regione, ha mandato in fumo sei ettari, interessando per lo più un oliveto incolto, oltre a una residua area boschiva.In zona c'è sempre vento, che spira comunque, si fa presente, in direzione opposta a quella dell'abitato di Capalbio.

antonio bonvecchio governi maleadempienti parlanodi contenimento della CO2 e poi i boschi contnuano a brucare - le piante assorbono la CO2 loro e solo loro !!! 1

2021

