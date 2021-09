https://it.sputniknews.com/20210907/il-reddito-di-cittadinanza-della-discordia-locse-ridurlo-frena-la-ricerca-di-lavoro-12815835.html

Il Reddito di cittadinanza della discordia. L’Ocse: ridurlo, frena la ricerca di lavoro

Il Reddito di cittadinanza della discordia. L’Ocse: ridurlo, frena la ricerca di lavoro

Il provvedimento bandiera del M5S entra anche nell’Economic Survey sull’Italia ed è inserito tra le misure da tagliare, come Quota 100. 07.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-07T09:23+0200

2021-09-07T09:23+0200

2021-09-07T09:45+0200

reddito di cittadinanza

ocse

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10346382_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_2cda7d0845aa058f8bd032e92adf2d55.jpg

Mentre nel governo si discute su come modificare il Reddito di cittadinanza senza farlo scomparire, come vorrebbero Lega e Italia viva, l’Ocse arriva a chiarire i dubbi sull’efficienza della misura.Per l’Organizzazione per la crescita e lo sviluppo economico, infatti, se da una parte il Rdc ha “contribuito a ridurre il livello di povertà delle fasce più indigenti della popolazione” e abbia aiutato a limitare i danni della pandemia in termini di riduzione del reddito, dall’altra ha registrato un flop nel numero di beneficiari che ha trovato un lavoro, un dato definito “scarso”.Stop a Quota 100Tra le altre raccomandazioni che l’Ocse fornisce all’Italia, anche quella di contenere la spesa per le pensioni.Per farlo, bisogna “lasciare cadere il regime di pensionamento anticipato”, quindi sia Quota 100 che Opzione donna, in scadenza a fine anno.Un quadro più ottimista per il PilNelle sue stime, l’Ocse ha previsto che l’Italia crescerà del 5,9% quest’anno e del 4,1% nel 2022.Il ministro dell’Economia Daniele Franco ha commentato così: “Puntiamo a una crescita post-Covid che sia più alta rispetto alla media del periodo pre-Covid”.E poi si è detto “fiducioso” che il governo troverà delle soluzioni equilibrate sul problema del debito, ancora troppo alto, delle pensioni e del fisco.

https://it.sputniknews.com/20210906/franco-a-cernobbio-pil-previsto-oltre-58-e-meno-deficit-ma-servono-gli-investimenti-12800244.html

raus jUEde

L'OCSE vada a sputare veleno altrove. Il RDC necessità di modifiche, ma diverse, nel senso che NON va distribuito "a pioggia". Innanzitutto va erogato solo ed esclusivamente ai cittadini italiani. Tutti gli stranieri che "risiedono" come migranti economici in Italia devono essere immediatamente deportati nei loro paesi. Non hanno nessun diritto ad essere retribuiti in attesa che trovino una sistemazione. E sono milioni di persone. Per secondo, quello che va fatto emergere è il lavoro nero, colpendo con la pena della reclusione chi fa lavorare in nero dipendenti, in particolare stranieri. Per terzo occorre stabilire un salario minimo garantito per ora di lavoro con contratti registrati di durata minima settimanale. Se l'imprenditore non trova manodopera italiana può impiegare manodopera straniera, ma solo rivolgendosi a canali ufficiali che gestiscano il permesso di ingresso per motivi di lavoro. In pratica, colpire il lavoro nero, per dare un senso al RDC per soli italiani.

1