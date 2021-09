https://it.sputniknews.com/20210907/il-governo-di-unita-nazionale-del-myanmar-lancia-la-guerra-difensiva-popolare-contro-i-militari-12814890.html

Myanmar, il governo di unità nazionale lancia la "guerra difensiva popolare" contro i militari

Myanmar, il governo di unità nazionale lancia la "guerra difensiva popolare" contro i militari

Il governo di unità nazionale del Myanmar ha lanciato una "guerra difensiva popolare" contro i militari che hanno preso il controllo con il colpo di Stato del... 07.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-07T07:54+0200

2021-09-07T07:54+0200

2021-09-07T09:23+0200

mondo

myanmar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/10266613_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e449ffa9c660bfc0c606e9373af6066.jpg

In un discorso trasmesso su Facebook, il presidente in carica Duwa Lashi La ha invitato la Forza di difesa popolare (NLD - National League for Democracy) del governo in esilio a colpire "ogni pilastro del meccanismo di governo della giunta", nonché a difendere la vita dei cittadini, a obbedire agli ordini e a rispettare il codice di condotta del partito.L’NLD divenne il partito di governo nel 2016, dopo che le forze armate avevano accettato le libere elezioni del novembre 2015. L'esperienza democratica in Birmania si concluse tuttavia con il colpo di Stato del 1º febbraio 2021, quando i militari ripresero il potere imprigionando funzionari eletti e imponendo uno stato di emergenza.Secondo Myanmar Now, al popolo del Myanmar sarebbe stato consigliato di non viaggiare, se non in casi di assoluta necessità, di fare scorta di cibo, forniture mediche o assistere l’NLD e le forze di resistenza civile informandoli sulle operazioni militari della giunta.Duwa Lashi La ha incoraggiato i gruppi etnici armati ad assalire l'esercito del regime golpista in ogni modo possibile, per mantenere il controllo delle loro terre. Ha anche esortato le forze di guardia di frontiera, le milizie alleate della giunta e i singoli soldati e ufficiali di polizia, a lasciare il consiglio militare e a mettersi dalla parte del popolo.Il presidente in carica ha sottolineato che la "rivoluzione" dichiarata è una rivoluzione "giusta" e "necessaria per la costruzione di un Paese pacifico e per l'istituzione di un'unione federale". Ha inoltre espresso la speranza che i vicini del Myanmar, i membri dell'ASEAN e le Nazioni Unite riconoscano che le loro azioni contro la giunta sono state basate sulla "necessità".Il leader ha espresso la speranza che, intraprendendo “una rivolta nazionale in ogni villaggio, paese e città dell'intero paese, contemporaneamente e basata su unità, creatività, intelligenza, passione e perseveranza" la rivoluzione possa non richiedere molto tempo.Secondo il rapporto di Myanmar Now, alcuni cittadini di Yangon, la città più grande del Paese, negli ultimi giorni avrebbero accumulato cibo e medicine in attesa di un aumento dei disordini, ma le strade delle più grandi città della nazione risultano ancora relativamente pacifiche.In risposta al colpo di stato sono scoppiate massicce manifestazioni in tutto il paese, che sono state in gran parte accolte con una violenta repressione. Almeno 962 persone sono state finora uccise dalle forze di sicurezza del Myanmar, secondo l'inviata speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar Christine Schraner Burgener.

raus jUEde Classica rivoluzione "rossa" in cui il capo se ne sta comodamente a godersi i suoi soldi e il popolo che ci casca ci mette il sangue. Diffidare di questi incantatori di serpenti. 1

MG Mg UN ALTRO POPOLO DI IGNORANTI, NON SANNO CHE COSI ENTRERA SOROS CHE AVEVA PAGATO A SAN SUKY CON ORO E DOLLARI. 0

3

myanmar

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, myanmar