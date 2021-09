https://it.sputniknews.com/20210907/i-talebani-si-sono-detti-pronti-ad-annunciare-la-costituzione-del-nuovo-governo-afghano-12815523.html

Afghanistan, i talebani si sono detti pronti ad annunciare la costituzione del nuovo governo

Afghanistan, i talebani si sono detti pronti ad annunciare la costituzione del nuovo governo

Il portavoce dei talebani, Ahmadullah Muttaki, ha affermato che i preparativi per l'annuncio della costituzione del nuovo governo afghano sono stati... 07.09.2021, Sputnik Italia

In precedenza, un altro portavoce del movimento, Zabihullah Mujahid, aveva affermato che il processo decisionale sulla formazione del nuovo governo afghano era stato sostanzialmente completato, ma restavano ancora alcune questioni tecniche."I preparativi per l'annuncio del governo islamico sono finiti", ha twittato Muttaki, secondo il quale il nuovo governo sarà annunciato a breve.Il messaggio, tuttavia, non ha specificato se Abdul Ghani Baradar, il leader dell'ufficio politico dei talebani*, guiderà il nuovo governo.Secondo la precedente dichiarazione di Mujahid, la costituzione afghana sarà rivista e modificata sotto la nuova amministrazione.Sempre lunedì, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che Washington è ancora "lontana" dal riconoscere un governo talebano in Afghanistan. Incalzato dai giornalisti, il presidente ha notato che era troppo presto per parlare di riconoscimento internazionale.La scorsa settimana, il ministro degli Esteri danese, Jeppe Kofod, ha dichiarato a un'emittente nazionale che il suo paese non avrebbe riconosciuto alcun governo talebano, prima dichiarazione di questo tipo da parte di un paese occidentale coinvolto nell'intervento ventennale degli Stati Uniti in Afghanistan.Un mese fa, i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative, entrando a Kabul il 15 agosto. Il giorno dopo, hanno annunciato che la guerra era finita e la forma di governo nello Stato sarebbe stata chiarita nel prossimo futuro. Nella notte del 30 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul come previsto, ponendo fine a una presenza militare americana di quasi 20 anni in Afghanistan.Lunedì 6 settembre, i talebani hanno annunciato che il Panjshir è stata l'ultima delle 34 province afghane a passare sotto il loro controllo e, per la seconda volta in tre settimane, hanno dichiarato la fine della guerra. Allo stesso tempo, le forze di resistenza locali guidate da Ahmad Massoud hanno negato che il Panjshir si fosse arreso.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri paesi

