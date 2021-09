https://it.sputniknews.com/20210907/green-pass-e-vaccini-intesa-piu-vicina-tra-sindacati-e-imprese-se-lo-stato-paga-i-tamponi-12817318.html

Green Pass e vaccini, intesa più vicina tra sindacati e imprese se lo Stato paga i tamponi

Green Pass e vaccini, intesa più vicina tra sindacati e imprese se lo Stato paga i tamponi

Le parti sociali chiedono che il governo li garantisca in forma gratuita. L’incontro tra Landini e Draghi segna un’apertura sull'estensione del certificato... 07.09.2021, Sputnik Italia

Il premier Mario Draghi è impegnato, in queste settimane, su due tavoli, che rappresentano due facce della stessa medaglia: quella che parla di green pass e della sua estensione, obbligo di vaccini e lavoratori.Ieri, il premier ha visto il segretario della Cgil Maurizio Landini e, secondo fonti di Palazzo Chigi, riportate da La Stampa, c’è l’ipotesi di uno slittamento della cabina di regia, che dovrà decretare l’estensione, da ottobre, del green pass alla P.a. e ai dipendenti di parte del privato come bar, palestre, ristoranti e trasporti.I sindacati dicono sì al green pass, le aziende all’obbligo vaccinale. Resta in sospeso il costo dei tamponi, che sia Confindustria che sigle sindacali chiedono sia a carico dello Stato.Se questo asse si rafforzasse, il premier Draghi potrebbe anche mettere a tacere la parte della Lega che è contraria all’estensione del green pass.L’intesa a viale dell’AstronomiaIl pomeriggio di ieri nella sede di Confindustria, a Roma, sembra aver fatto cambiare passo alle trattative tra aziende e sindacati.Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi si è detto soddisfatto dei colloqui.Il leader della Cisl Luigi Sbarra ha definito il meeting “positivo”, con una “comune convergenza sulla richiesta al governo e al Parlamento di assumersi per intero le responsabilità nell'adottare un provvedimento legislativo che sancisca l'obbligo della vaccinazione per tutti i cittadini”.

