Grecia: da 18 anni un uomo cerca invano di dimostrare… di essere vivo

Giunge dalla Grecia il curioso caso di un signore di Egaleo, città poco a nord-ovest di Atene, che da 18 anni risulta morto e, per tale motivo, non riesce a godere a pieno di tutti i suoi diritti di cittadino.Il Signor Yannis Diamantis ha scoperto 18 anni fa di essere… ‘morto’, recandosi alle urne per l’elezione comunale di Egaleo, città di poco più di 80mila abitanti dell’Attica.L’uomo giura ai media di aver fatto il possibile, in tutti questi anni, per ‘dimostrare’ di essere vivo, ma ammette anche che, finché era morto solo per l’ufficio elettorale, il problema rimaneva relativo. La situazione invece, recentemente, si è fatta molto più seria, in quanto la sua ‘morte’ ha iniziato a causargli problemi piuttosto seri.Con la pandemia e la richiesta di vaccinazione obbligatoria, il Signor Diamantis ha provato a mettersi in lista al servizio sanitario per ricevere anche lui l’inoculo che gli avrebbe permesso di continuare a lavorare, ma anche qui è arrivato l’assurdo diniego."Ho persino inviato una e-mail all'ufficio del primo ministro per vaccinarmi" ha detto l’uomo, intervistato dal canale greco, “Per favore, fatemi fare questo vaccino, altrimenti mi licenzieranno”, ha supplicato l’uomo.Stranamente, lo stesso Signor Diamantis, non ha mai avuto alcun problema con le tasse, avendole sempre pagate regolarmente, tuttavia, nelle sue interviste, questi non è parso particolarmente sollevato del fatto che almeno il fisco non abbia mai messo in dubbio il suo stato di salute.

