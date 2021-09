https://it.sputniknews.com/20210907/g20-colloquio-telefonico-tra-draghi-e-xi-jinping-in-vista-del-summit-di-roma-12822651.html

G20, colloquio telefonico tra Draghi e Xi Jinping in vista del summit di Roma

G20, colloquio telefonico tra Draghi e Xi Jinping in vista del summit di Roma

Pechino sosterrà l'Italia nel suo ruolo di ospite del Summit e auspica lo sviluppo del partenariato strategico globale Cina-Italia, come "esempio" di relazioni... 07.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-07T15:26+0200

2021-09-07T15:26+0200

2021-09-07T15:26+0200

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. La discussione "si è concentrata principalmente sugli ultimi sviluppi della crisi afghana e sui possibili fori di cooperazione internazionale per farvi fronte, ivi compreso il G20. Il Presidente Draghi e il Presidente Xi hanno discusso anche della collaborazione tra i due Paesi sia in vista del Summit di Roma, sia sul piano bilaterale", si legge in una nota ufficiale.Il rapporto Italia-CinaI rapporti Italia-Cina sono stati al centro della conversazione fra i due leader. Xi Jinping ha ricordato il profondo fondamento storico che lega i due Paesi e punta sul ruolo attivo dell'Italia per promuovere "lo sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-UE", riporta il canale cinese CCTV.La costruzione congiunta della "Nuova via della seta" potrà essere presa a guida dalle due parti, per approfondire una solida cooperazione in vari campi, afferma il network.La Cina è "disposta ad accettare di lavorare insieme" all'Italia "per cogliere la corretta direzione dello sviluppo del partenariato strategico globale Cina-Italia nella nuova era", basato sul "rispetto reciproco" e la "cooperazione reciprocamente vantaggiosa", per dare "l'esempio per lo sviluppo di relazioni tra Paesi con sistemi e culture diverse".Il G20 di RomaIn relazione al G20 e alla presidenza dell'Italia, che ospiterà il vertice ad ottobre a Roma, Xi ha detto di apprezzare "la promozione attiva dell'Italia della cooperazione globale in materia di salute pubblica e cooperazione economica".Pechino assicura il sostegno per la riuscita del summit di ottobre, ma ritiene che la lotta globale al Covid e la ripresa dell'economia mondiale siano in una "fase critica".Il gruppo dei 20 si riunirà a Roma per un vertice di due giorni il 30 e il 31 ottobre.

Superbianco Juden Palestine apartheid Multilateraliamo é la nuova via della pace globale, l'Italia torni a essere il grande paese di Enrico Mattei, Aldo Moro, Craxi e Andreotti che aiutarono i paesi africani a liberarsi dal colonialismo franco-inglese. Troppo servilismo agli USA ci sono costati in termine di soldati morti e la troppa vicinanza allo Stato terrorista ebreo Israele ci hanno allontanato dai paesi arabi progressisti a discapito dei diritti umani, in primi dei palestinesi. 0

Ivano A est è la soluzione a questa Europa fallita, schiava degli USA e delle banche,ormai senza identità e senza futuro. Ben vengano nuovi accordi con XI e Putin. 0

