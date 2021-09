https://it.sputniknews.com/20210907/el-salvador-approvato-il-corso-legale-del-bitcoin-al-fianco-del-dollaro-12822930.html

El Salvador, approvato il corso legale del bitcoin al fianco del dollaro

El Salvador, approvato il corso legale del bitcoin al fianco del dollaro

Tuttavia stipendi e pensioni continueranno ad essere versati in dollari. 07.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-07T15:31+0200

2021-09-07T15:31+0200

2021-09-07T15:31+0200

mondo

economia

bitcoin

criptovalute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12785509_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_16442ba1b12cea9a59e5ff8c05571ceb.jpg

El Salvador è diventato oggi il primo, e finora l'unico, Paese al mondo in cui il bitcoin ha corso legale, insieme alla moneta nazionale, il dollaro.Stando alla legislazione appena approvata, tutti gli esercizi commerciali e gli operatori economici sono obbligati ad accettare la criptovaluta come mezzo di pagamento ed i prezzi sui prodotti devono essere espressi sia in dollari che in bitcoin.Stipendi e pensioni, come precisato da fonti governative, continueranno ad essere pagati in dollari.Il progetto di introduzione della più popolare criptovaluta al mondo negli scambi commerciali salvadoregni era stato annunciato a giugno dal presidente Nayib Bukele.In poche settimane, il progetto è stato trasformato in legge dal Parlamento controllato dalle forze politiche fedeli al capo dello stato.Ad oggi, il governo di El Salvador ha acquistato una quantità di bitcoin pari a 400, convertibili in circa $21 milioni al cambio attuale.

https://it.sputniknews.com/20210904/bloomberg-bitcoin-btc-a-100-mila-usd-ed-ether-eth-a-5-mila-usd-entro-2021-12783481.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, bitcoin, criptovalute