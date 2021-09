https://it.sputniknews.com/20210907/di-maio-apre-a-russia-e-cina-ma-con-riserva-su-alcuni-temi-siamo-incompatibili-12827477.html

Di Maio apre a Russia e Cina, ma con riserva: "su alcuni temi siamo incompatibili"

Il ministro degli Esteri torna sulle opportunità di dialogo con Russia e Cina su dossier cruciali, come Afghanistan e clima, in vista del G20. 07.09.2021, Sputnik Italia

Di Maio è intervenuto in diretta nel programma de La7 "In Onda", affermando che con Russia e Cina su alcuni punti "bisogna parlarci e collaborare ma tenendo presente che su alcune questioni siamo incompatibili e su altre abbiamo le nostre alleanze che vengono prima di tutto". Dialogo si, ma a determinate condizioni e su temi come terrorismo e Afghanistan non in direzione opposta a quella presa dall'Italia in seno a Nato ed UE:"Sono paesi che hanno una forza nella regione che non dobbiamo sottovalutare. Ma nel rapporto con Russia e Cina, non dobbiamo essere ambigui al livello di politica estera", parlarci "non vuol dire creare alleanze alternative alla Nato e all'Ue".

Superbianco Juden Palestine apartheid Con di Mario siamo d'accordo solo in una cosa:Che questo governo é servo degli Usa. Sono morti 52 soldati italianiin Afghanistan Per NIENTE. Amiamo Israele, da complici di uno sterminio dei Palestinesi. Siamo alleati di 2 stati nazisti, USA-Israele, nessun problema per l'Italia giá alleata dell'altro genocida Hitler. 1

antonio bonvecchio ci aiuterà la Russia e la Cina, visto che economicamente ci hanno depredati USA e GB 0

