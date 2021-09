https://it.sputniknews.com/20210907/decreto-green-pass-ce-laccordo-partiti-di-maggioranza-ritirano-gli-emendamenti-alla-camera-12820378.html

Decreto Green Pass, c'è l'accordo: partiti di maggioranza ritirano gli emendamenti alla Camera

Decreto Green Pass, c'è l'accordo: partiti di maggioranza ritirano gli emendamenti alla Camera

Passo indietro anche della Lega, all'interno della quale si erano registrati attriti sulle questioni relative al Green Pass e all'eventuale introduzione... 07.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-07T13:14+0200

2021-09-07T13:14+0200

2021-09-07T13:31+0200

italia

politica

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/724/64/7246464_0:148:2817:1732_1920x0_80_0_0_6e2358071c6e4a72df87be1fb7510710.jpg

Con una mossa a sorpresa, tutti i partiti della maggioranza, compresa la Lega, hanno concordato il ritiro degli emendamenti presentati in aula alla Camera sul Decreto Green pass.Il governo non sarà dunque costretto a richiedere il voto di fiducia, come preventivato in precedenza, per il provvedimento.Tra i cinque emendamenti a scrutinio segreto presentati, quello che preoccupava maggiormente l'esecutivo era relativo all'innalzamento dell'età minima per la presentazione del Green Pass a 18 anni, dagli attuali 12.A breve la cabina di regiaNei prossimi giorni il premier Mario Draghi potrà dunque dare il via alla cabina di regia, con la riunione dei rappresentanti delle forze politiche al governo che potrebbe tenersi già la prossima settimana.Il super Green passCon il nuovo decreto Green pass, il governo punta ad obbligare i dipendenti pubblici a mostrare il certificato anti-Covid per entrare in ufficio, oltre a tutti coloro che svolgono professioni a contatto con il pubblico.Si parla di camerieri, baristi, impiegati nelle palestre e nei centri sportivi, nei teatri, nei cinema, autisti dei mezzi pubblici.Insomma, chiunque lavori negli esercizi in cui oggi l’ingresso è subordinato al possesso della certificazione potrebbe dover dimostrare di essere vaccinato, guarito o negativo al tampone.

https://it.sputniknews.com/20210907/green-pass-e-vaccini-intesa-piu-vicina-tra-sindacati-e-imprese-se-lo-stato-paga-i-tamponi-12817318.html

msan.mr Che la carta verde sia un "tracciante" di ogni sito di approdo del cittadino, è cosa che va sottolineata. Il pretesto vaccinale, che pure è un mantra ossessivo certamente dettato da recondite opportunità politiche, che la irremovibile casta si guarda bene dal disvelare, devono entrambi fare riflettere su una regía a e dunque un complotto che ricade senza la possibilità del dubbio cognitivo e di una risposta di libertà e di democrazia delle scelte dell'individuo, sottoposto inverosimilmente ad una strategía del ricatto terroristico! 7

raus jUEde Aumentano le truppe contro questo governo in vista della guerra civile (ma potrebbe esserci anche la lieta sorpresa di un colpo di stato militare). 5

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, green pass