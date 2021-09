https://it.sputniknews.com/20210907/carfagna-il-vaccino-non-e-una-camicia-di-forza-il-mio-centrodestra-crede-nella-scienza-12816250.html

Carfagna: “Il vaccino non è una camicia di forza, il mio centrodestra crede nella scienza”

07.09.2021

Bisogna scongiurare con ogni mezzo nuove chiusure e lockdown e, per farlo, l’unico modo è puntare sull’immunizzazione della popolazione.Lo dice la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna al Corriere della Sera.Per la Carfagna “il vaccino non è una camicia di forza, è l’unica soluzione per uscire dall’incertezza”.E per questo bisogna convincere i milioni di indecisi, che ancora non si sono vaccinai, per evitare una nuova ondata e “altri lockdown che sarebbero insostenibili”.La Lega morde il frenoLa Carfagna poi parla delle fibrillazioni nella maggioranza sull’estensione del green pass. In particolare, con la Lega di Matteo Salvini. Adesso il dubbio è sulla decisione del premier Mario Draghi di porre la fiducia.Basta false notizieLa ministra poi si scaglia contro “egoismi” e “piccoli calcoli di fazione”, che sono “inaccettabili” di fronte “a una pandemia che ha ucciso in Italia 130 mila persone”.E sprona la politica ad essere la prima comunicatrice di questo messaggio: “La politica deve affidarsi alla scienza, non a fake news e cattiva informazione, perché la sola alternativa è un nuovo lockdown”.

