Bitcoin sulle montagne russe dopo l'annuncio di El Salvador: tocca $52.900 dollari poi perde il 9%

Sulla piattaforma di scambio Binance, la maggiore nel mondo delle criptovalute in termini di volume di scambi, il valore di Bitcoin alle 17.27 ora italiana ha perso il 9,11%, scendendo a 47,01 mila dollari. Secondo il portale CoinMarketCap, che calcola il prezzo medio su più di 20 piattaforme di scambio, Bitcoin è sceso di prezzo del 9,05%, a 46,9 mila dollari. In entrambi i casi vengono citate le dinamiche del valore nell'arco di un giorno.Il valore di criptovaluta è sceso dopo aver raggiunto i 52 900 dollari nel pomeriggio in seguito all'annuncio del presidente Salvador Nayib Bukele sull'acquisizione di altri 200 bitcoin da parte del Paese. Inoltre, più tardi martedì, Bukele ha annunciato sul suo Twitter che El Salvador ha acquistato altri 150 bitcoin.Prima di acquistare i bitcoin, El Salvador ha legalizzato ufficialmente la criptovaluta. Martedì in El Salvador è entrata in vigore una legge che permette di utilizzare bitcoin come mezzo di pagamento alla pari del dollaro. A giugno, questa legge è stata approvata dall'Assemblea legislativa.El Salvador è diventato il primo paese al mondo che ha legalizzato il Bitcoin come mezzo di pagamento. Inoltre, la criptovaluta è diventata una moneta a corso legale nel paese. Secondo la legge, la modalità di scambio tra il Bitcoin e il dollaro sarà stabilito dal mercato, tutti i prezzi possono essere espressi in Bitcoin e con questa criptovaluta si possono pagare tutte le tasse.

