https://it.sputniknews.com/20210907/anche-litalia-boicottera-la-conferenza-di-durban-rischio-antisemitismo-12826361.html

Anche l’Italia boicotterà la Conferenza di Durban: rischio antisemitismo

Anche l’Italia boicotterà la Conferenza di Durban: rischio antisemitismo

Molti altri Paesi, tra cui la Francia, la Germania e gli Stati uniti, hanno annunciato che non parteciperanno all’evento Unesco di settembre. Già nel 2011 il... 07.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-07T20:06+0200

2021-09-07T20:06+0200

2021-09-07T20:06+0200

onu

israele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/827/11/8271134_0:59:1024:635_1920x0_80_0_0_d8b7d3dd20a9bd052403c3d63c4018d9.jpg

Dopo Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Stati uniti, Israele, Canada e altri partner internazionali, anche l’Italia ha deciso che non parteciperà alla Conferenza Mondiale contro il razzismo di Durban che si svolgerà a settembre a New York.L’Ansa riporta fonti diplomatiche a proposito della decisione presa dal governo italiano. Il timore è che la conferenza possa trasformarsi in un’occasione si propaganda anti-semita e anti-israeliana.I precedentiL’Onu ha organizzato conferenze contro il razzismo sia nel 1978 che nel 1983. I dubbi sulla partecipazione, però, sono legati all’appuntamento del 2001 a Durban, appunto.La Francia ha deciso di boicottare anche le edizioni del 2009 e del 2011. Quest’ultima è stata evitata anche dall’Italia.Nel 2009, in particolare, a fare scalpore e suscitare polemiche, fino all’abbandono della sala di molti delegati, era stato il discorso dell’allora presidente dell’Iran Mahmoud Ahmadinejad che aveva negato l’Olocausto e criticato Israele come un regime razzista crudele e repressivo.

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

onu, israele