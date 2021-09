https://it.sputniknews.com/20210907/ambasciatore-del-pakistan-in-russia-islamabad-non-controlla-la-situazione-in-afghanistan-12815991.html

Ambasciatore del Pakistan in Russia: "Islamabad non controlla la situazione in Afghanistan"

Ambasciatore del Pakistan in Russia: "Islamabad non controlla la situazione in Afghanistan"

Islamabad respinge tutte le accuse secondo cui il Pakistan starebbe tenendo sotto controllo la situazione in Afghanistan. 07.09.2021, Sputnik Italia

Ad affermarlo ai microfoni di Sputnik è stato l'ambasciatore pakistano in Russia Shafqat Ali Khan, il quale ha risposto alle dichiarazioni del segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, che a fine agosto aveva sostenuto che Islamabad "ha una responsabilità speciale" per la situazione in Afghanistan, "in parte a causa della stretta relazione del Pakistan con i talebani*".Il diplomatico ha anche affermato che "tutti sanno che non si può dettare legge agli afghani", come dimostra la storia del Paese.Islamabad contro il terrorismo internazionaleIl Pakistan è pronto a rispondere alle minacce terroristiche provenienti dall'Afghanistan, ma ritiene che questo problema richieda l'attenzione internazionale, ha osservato Shafqat Ali Khan. Il diplomatico ha ricordato che ci sono diverse questioni legate all'Afghanistan, comprese le minacce provenienti da "aree non governate su cui nessuno ha il controllo" e il finanziamento di elementi terroristici da parte di "altri paesi".L'ambasciatore ha anche affermato che di recente c'è stato un picco di attacchi al confine contro i soldati pakistani.In conclusione, l'ambasciatore ha sottolineato che la Troika allargata, che comprende Russia, Cina, Stati Uniti e Pakistan, è "il forum più importante" per quanto concerne le questioni relative all'Afghanistan.*Organizzazioni terroristiche e fondamentaliste illegali in Russia ed in altri Paesi

