Afghanistan, i Talebani annunciano il nuovo governo

Afghanistan, i Talebani annunciano il nuovo governo

Primo ministro Mohammad Hasan, il vice sarà il cofondatore dei talebani Baradar. Alla Difesa il figlio del mullah Omar, mentre Haqqani sarà il ministro degli... 07.09.2021

2021-09-07T16:46+0200

2021-09-07T16:46+0200

2021-09-07T17:21+0200

Alla carica di primo ministro ad interim del nuovo governo dei talebani* in Afghanistan è stato nominato il mullah Mohammad Hasan Akhun.Il mullah Abdul Ghani Baradar, co-fondatore dei talebani*, negoziatore con gli Usa a Doha e capo politico in pectore degli studenti coranici, sarà il vice leader del nuovo governo a Kabul.E' stato nominato ministro della Difesa il mullah Il mullah Yaqoob , figlio del mullah Omar, il fondatore dei talebani*. Abdul Salam Hanafi è stato nominato secondo vice del primo ministro Akhund. Amir Khan Muttaqi, a sua volta, ha ricevuto la carica di ministro degli Esteri facente funzione nel nuovo governo afghano.Uno dei due vice del comandante supremo dei talebani, Sirajuddin Haqqani, è stato nominato ministro degli Interni facente funzione dell'Afghanistan.Il nuovo governo "dovrà affrontare i problemi immediati, soprattutto la povertà", ha detto il portavoce del movimento talebano*, Zabihullah Mujahid, dopo aver annunciato la lista di ministri. "Il problema della sicurezza è risolto, perché non c'è più la guerra", ha aggiunto. Il portavoce ha precisato che il governo dichiarato è temporaneo, non permanente.Il 6 settembre, il movimento talebano* ha mandato un invito a Turchia, Cina, Russia, Iran, Pakistan e Qatar per la cerimonia di annuncio del nuovo governo afghano, in base a quanto riferito da Al Jazeera, citando una fonte talebana.*organizzazione terrorista bandita in Russia ed in altri paesi

