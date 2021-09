https://it.sputniknews.com/20210907/afghanistan-blinken-gli-usa-prevedono-di-organizzare-nuovi-voli-di-evacuazione-da-kabul-12822218.html

Gli Stati Uniti prevedono di organizzare nuovi voli di evacuazione dalla capitale afghana Kabul, poiché i talebani* si sono impegnati a consentire alle persone con documenti di viaggio di partire liberamente.A dichiararlo oggi è stato il segretario di Stato americano Antony Blinken:Quando sono iniziate le evacuazioni ad agosto, ha fatto notare il segretario di Stato, in Afghanistan erano presenti circa 6.000 cittadini statunitensi e quasi tutti sono stati evacuati.Ciononostante, "alcune persone non hanno potuto prendere la decisione" di andarsene, in quanto residenti in Afghanistan da anni con le proprie famiglie.Il ritiro americano degli Stati UnitiGli USA hanno completato il loro ritiro dall'Afghanistan la scorsa settimana, ponendo fine a una presenza militare di quasi 20 anni nel Paese.I talebani* hanno ripreso il controllo della nazione lo scorso 15 agosto, al termine di un'offensiva che ha portato alla deposizione del governo appoggiato dall'Occidente.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

