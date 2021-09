https://it.sputniknews.com/20210907/afghanistan-biden-usa-lontani-dal-riconoscere-il-governo-dei-talebani-12815357.html

Afghanistan, Biden: "Usa lontani dal riconoscere il governo dei talebani"

Washington monitorerà la condotta del nuovo esecutivo afghano prima di prendere la decisione definitiva circa un eventuale riconoscimento. 07.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ammesso che Washington non è neanche lontanamente vicina a riconoscere i talebani* come legittimi rappresentanti del nuovo governo afghano.Poco dopo essere tornato alla Casa Bianca, Biden ha riferito alla giornalista Sophia Cai di non avere per ora intenzione di riconoscere un governo talebano."Siamo lontani", ha sottolineato il presidente, mettendo in luce le incertezze che si celano nel futuro della nazione devastata dalla guerra.La breve dichiarazione di Biden ha seguito le osservazioni fatte una settimana prima dal segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki, la quale, durante un briefing alla Casa Bianca, aveva affermato che gli USA "non hanno fretta" di riconoscere i talebani in un tale ruolo.Nella giornata di ieri, il portavoce dei talebani Ahmadullah Muttaki ha rivelato che il gruppo ha completato una bozza della sua nuova squadra di governo, aggiungendo che sarebbe imminente un annuncio ufficiale.La questione del riconoscimento dei talebaniAd oggi, molti leader mondiali si sono rifiutati di riconoscere i talebani come governo ufficiale al potere in Afghanistan, dichiarando che monitoreranno invece il comportamento del gruppo prima di assumere tale impegno.Prima della rapida presa del potere da parte dei talebani, alla fine di agosto, e dell'invasione degli Stati Uniti, nel 2001, solo tre paesi riconoscevano il gruppo militante come governo legittimo dell'Afghanistan: il Pakistan, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.I leader talebani hanno dichiarato che il loro nuovo regime sarà diverso dalla leadership precedente, poiché intendono allentare le restrizioni alle libertà concesse alle donne afghane, in particolare per quanto riguarda i matrimoni forzati e l'istruzione.La presa di potere dei talebaniI talebani hanno preso il controllo di gran parte dell'Afghanistan in pochi mesi, con una rapida offensiva iniziata dopo l'annuncio del completo ritiro americano da parte di Joe Biden.Dopo aver catturato la capitale Kabul il 15 agosto scorso, di recente, i terroristi hanno affermato di aver acquisito il controllo della valle del Panjshir, l'ultima provincia in mano alle forze della resistenza.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

