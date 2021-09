https://it.sputniknews.com/20210906/vaia-ottimismo-vince-5-a-0-sui-catastrofisti-e-vaccino-3-a-0-su-covid-19-12798080.html

Vaia: ottimismo vince 5 a 0 sui catastrofisti e vaccino 3 a 0 su Covid-19

Come sta la situazione al momento in Italia, per quanto riguarda la pandemia? Il direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive (Inmi) di Roma... 06.09.2021, Sputnik Italia

Non solo, “ottimismo e determinazione” vincono 5 a 0 contro il “catastrofismo e i gufi” ed anche contro i catastrofisti che vedono solo buio e chiusure.Per quanto riguarda la campagna vaccinale il professore Vaia preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno e dice che la percentuale di vaccinati è altissima, un “record incredibile se pensiamo ad esempio a quella antinfluenzale”.Profeti di sventureI numeri sono assolutamente migliori di quelli che pronosticavano i “profeti di sventure” scrive ancora il professore Vaia.Certo “non è finita” aggiunge, ma siamo sulla buona strada perché l’impegno c’è.Ed a questo punto si chiede:Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto che se le persone non si vaccineranno ci saranno chiusure e che ad un certo punto potrebbe essere introdotto l’obbligo vaccinale per alcune categorie di persone.Scuole e trasporti all’altezzaEcco quindi che il direttore dell’Inmi chiede:

raus jUEde Ancora con questo giochetto stantio del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. Ma Vaia a fare in cul*. Restituite l'idrossiclorochina per le cure domiciliari. Banditi. 0

VR80 In Italia, i medici sono nuovamente autorizzati a prescrivere l’idrossiclorochina ai pazienti Covid-19. Lo scorso 11 dicembre il Consiglio di Stato – il più alto tribunale amministrativo– ha sospeso un divieto imposto precedentemente dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), che consentiva tale uso del farmaco solamente nei trial clinici...era il 12/12/2020. 0

