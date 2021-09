https://it.sputniknews.com/20210906/turismo-thailandia-apre-ai-turisti-vaccinati-dal-1-ottobre-12809125.html

Turismo, Thailandia apre ai turisti vaccinati dal 1 ottobre

Turismo, Thailandia apre ai turisti vaccinati dal 1 ottobre

A partire dal primo ottobre il governo della Thailandia autorizzerà l'ingresso senza l'obbligo di quarantena nella capitale Bangkok e nelle più vicine ad essa... 06.09.2021, Sputnik Italia

Lo ha annunciato lunedì il vice portavoce del Centro governativo per il controllo e la lotta alla diffusione del COVID-19 della Thailandia ed il vicedirettore generale del dipartimento dell'Informazione del ministero degli Esteri del Paese, Nataphanu Nophakun."L'apertura di queste cinque mete è prevista per il primo ottobre", ha aggiunto Nophakun.Oltre a Bangkok, che viene visitato dai turisti, che arrivano in Thailandia, almeno per una volta, nelle province dell'elenco si trovano zone turistiche balneari famose in tutto il mondo come Pattaya, Cha-Am e Hua Hin, e la montuosa "capitale settentrionale" della Thailandia, la città di Chiang Mai.A luglio, le autorità thailandesi hanno avviato i programmi "Phuket Sandbox" e "Samui Plus", quest'ultima è diventata poi "7+7". Negli ultimi mesi prima dell'apertura ai turisti vaccinati senza quarantena sull'isola di Phuket e nelle zone turistiche delle province limitrofe di Krabi e Phang Nga, nonché sulle isole di Koh Samui, Koh Phangan e Tao nella provincia di Surat Thani, è stata condotta una campagna intensiva di vaccinazione contro il COVID tra la popolazione, principalmente di quei residenti locali che lavorano nel settore dei servizi turistici. L'ingresso in queste aree da altre parti della Thailandia è stato limitato, il che, assieme alla campagna di vaccinazione, ha drasticamente ridotto il numero di infezioni da COVID-19. A luglio, a Phuket venivano conclamate meno di 10 infezioni al giorno mentre al livello nazionale questo dato raggiungeva i 18-20 mila. Attualmente, sull'isola di Phuket si verificano fino a 300 infezioni al giorno, tuttavia, tra i turisti stranieri arrivati ​​nell'ambito del programma Phuket Sandbox, il numero di contagi è minimo.A settembre il numero giornaliero di contagi in Thailandia è diminuito da 23mila (metà agosto) a 13.998 (dato del 6 settembre). A Bangkok quasi il 90% della popolazione ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus, la campagna di vaccinazione prosegue a ritmo spedito.

