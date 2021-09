https://it.sputniknews.com/20210906/talebani-annunciano-la-fine-della-guerra-in-afghanistan-12806416.html

Talebani annunciano la fine della guerra in Afghanistan

Quella odierna è la seconda dichiarazione dei talebani sulla fine della guerra in Afghanistan. La prima venne rilasciata il 16 agosto, un giorno dopo la presa... 06.09.2021, Sputnik Italia

Il portavoce dei talebani Zabiullah Mujahid ha dichiarato oggi lunedì conclusa la guerra in Afghanistan e ha aggiunto che prossimi giorni ci si può aspettare un annuncio sulla composizione del nuovo governo.Il portavoce dei talebani ha assicurato che nessun civile è rimasto ferito negli scontri nel Panjshir. Zabiullah Mujahid ha confermato che diversi Paesi, tra cui Turchia, Cina e Russia, erano stati invitati a una cerimonia in cui sarà annunciata la composizione del nuovo governo afghano.Il movimento talebano, stando a quanto trapelato, intende invitare gli ex militari afgani a unirsi ai dipartimenti di sicurezza del nuovo governo, ha affermato il portavoce dei talebani.La caduta del PanjshirIn mattinata Mujahid aveva annunciato la caduta del Panjshir, l'ultima delle 34 province afgane che ancora opponeva resistenza al nuovo regime talebano. Le forze locali, guidate dal figlio di Ahmad Shah Massoud, il capo dell'Alleanza del Nord ucciso dai terroristi il 9 settembre 2001, hanno negato queste affermazioni. *organizzazione terroristica vietata in Russia ed in altri Paesi

