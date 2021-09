https://it.sputniknews.com/20210906/talebani-annunciano-la-caduta-della-provincia-ribelle-del-panjshir-12803941.html

Talebani annunciano la caduta della provincia ribelle del Panjshir

Il Panjshir è l'ultima provincia a passare formalmente sotto il controllo dei terroristi talebani. 06.09.2021, Sputnik Italia

Il portavoce dei talebani*, Zabiullah Mujahid, ha affermato che il gruppo terroristico ha assunto il pieno controllo della provincia settentrionale del Panjshir. Il funzionario ha aggiunto che alcuni dei combattenti della resistenza sono stati sconfitti sul campo, mentre altri si sono dati alla fuga. I talebani hanno assicurato alla gente del Panjshir che non sarà attuata alcuna politica oppressiva.La battaglia per il PanjshirIl Panjshir era la roccaforte del Fronte di resistenza nazionale, guidato da Ahmad Massoud, figlio del defunto ex comandante della guerriglia afghano Ahmad Shah Massoud, e dall'ex vicepresidente Amrullah Saleh, che si è dichiarato presidente ad interim.Domenica Massoud si è detto pronto a cessare i combattimenti e ad avviare i negoziati se i talebani avessero abbandonato la provincia. La presa di potere dei talebaniAll'inizio di agosto, i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative in Afghanistan. I talebani sono entrati nella capitale il 15 agosto e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale, e il 16 agosto hanno annunciato che la guerra in Afghanistan era finita e che la forma di governo dello stato sarebbe diventata chiara nel prossimo futuro. La notte del 31 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine ad una presenza militare durata quasi 20 anni.*organizzazione terroristica vietata in Russia ed in altri Paesi

