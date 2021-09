https://it.sputniknews.com/20210906/sileri-serve-una-campagna-face-to-face-per-convincere-gli-indecisi-si-rischia-grosso-12805294.html

Sileri: “Serve una campagna face to face per convincere gli indecisi. Si rischia grosso”

Il sottosegretario alla Salute teme una quinta ondata ma l'obbligo vaccinale deve restare l'ultima spiaggia, nel frattempo bisogna estendere il green pass nel...

Per il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri la settimana che inizia oggi è “chiave” in funzione delle vaccinazioni e della copertura immunitaria della popolazione, “altrimenti si rischia grosso”, dice al Corriere della Sera.Riportando le previsioni dell’Oms, che parlano di 236mila morti entro dicembre in Europa, circa 30mila in Italia, Sileri ricorda che “ci sono 3,7 milioni di italiani over 50 che ancora non sono vaccinati, non hanno ricevuto nemmeno la prima dose”.Obbligo vaccinale, campagne pro-vaccino e green passPer Sileri, però, “l’obbligo vaccinale deve restare l’ultima spiaggia, ma intanto bisognerà convincere tutti questi milioni di persone a vaccinarsi e servirà uno sforzo enorme perché i no vax, idioti, hanno fatto danni enormi, diffondendo menzogne”.Per questo motivo in autunno “servirà una campagna face to face. Medici di famiglia, farmacisti, solo loro possono convincere i dubbiosi perché hanno un contatto diretto con il cittadino”.E poi, l’altra arma è l’estensione del green pass, nel pubblico e nel privato.“Il green pass è un metodo di screening efficacissimo, perché tiene sotto controllo anche la salute di chi non si vaccina ma che per ottenerlo deve sottoporsi comunque a un tampone. Ecco, è vero che i prezzi dei tamponi sono già calmierati, ma io una quantità di test gratuiti per famiglia lo garantirei”.

Zecca Comunista Inanzitutto, Sileri in italiano si dice "Faccia a faccia"... Ma non so perché mi viene da pensare che tutti questi 3,5 milioni di Italiani non vedono l'ora di vederti dal vivo. 0

1

