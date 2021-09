https://it.sputniknews.com/20210906/scuola-ministro-bianchi-non-esclude-lobbligo-di-vaccinazione-12804697.html

Scuola, ministro Bianchi non esclude l'obbligo di vaccinazione

La maggior parte delle Regioni ha deliberato l'avvio del nuovo anno scolastico per il 13 settembre. 06.09.2021, Sputnik Italia

A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha lanciato un nuovo, forte papello agli studenti per la vaccinazione contro il Covid-19.Nell'intervista, rilasciata ai microfonid i Sky Tg24, il titolare del dicastero ha chiarito che il governo, per ora, non esclude l'ipotesi di introdurre l'obbligo vaccinale per il comparto scolastico:Per quanto riguarda i docenti, Bianchi ha precisato che "chi non ha il Green pass o il documento che certifica di essere esente dal vaccino sarà sospeso senza emolumenti".In conclusione, il ministro ha confermato la volontà dell'esecutivo di consentire la rimozione delle mascherine nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale e ha rivelato che il Ministero dell'Istruzione ha già avviato la stesura delle linee guida "con il ministero della Salute e il Garante della privacy".Il Tar del Lazio, con i decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021 depositati lo scorso 2 settembre, ha respinto le istanze dei ricorrenti, di fatto confermando l'obbligo del green pass per gli operatori del mondo della scuola.

