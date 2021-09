https://it.sputniknews.com/20210906/salvini-sul-nucleare-sto-con-cingolani-e-con-meloni-governeremo-insieme-12804831.html

Salvini: “Sul nucleare sto con Cingolani. E con Meloni governeremo insieme"

Salvini: “Sul nucleare sto con Cingolani. E con Meloni governeremo insieme"

Sui migranti il segretario della Lega difende le sue posizioni e presenta i numeri additando Lamorgese ma anche Di Maio: mancano rapporti internazionali. 06.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-06T09:44+0200

2021-09-06T09:44+0200

2021-09-06T09:44+0200

matteo salvini

nucleare

migranti

luigi di maio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/10437100_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_9834c139186cdb354ef69b7f245b3423.jpg

Il leader della Lega Matteo Salvini a Cernobbio parla di energia pulita, di sbarchi, di governo e di alleanze nel centrodestra.Come riporta Repubblica, per il numero uno del Carroccio la posizione espressa dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani sull’energia atomica è condivisibile.“Il nucleare è un’energia molto più pulita e molto meno pericolosa rispetto ad altre. Se uno già dice no a valutare dimostra chiusura mentale. La valutazione non comporta già un giudizio. Secondo me è stato un errore fermarsi in passato”, dice.Con Meloni governeremo insiemeAltro argomento, dopo l’incontro con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, è la tenuta delle alleanza nel centrodestra.Chi sarà il premier di questo futuribile governo a trazione di destra “lo decideranno i cittadini. Chi prende più voti guida. In democrazia è così”.Sul quando, Salvini dice che “dipende da Draghi. Se vuole fare il presidente della Repubblica. A differenza di Letta io non sposto Draghi sulla scacchiera a seconda delle mie convenienze”.Sui migranti Lamorgese sbagliaIl leader della Lega torna poi sul tema degli sbarchi. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha giustificato l’aumento degli sbarchi con la pandemia, ma per Salvini la risposta non convince.E poi torna al suo lavoro al Viminale: “Io non avevo la bacchetta magica. Non è che fossi un genio o avessi leggi particolari”.Per Salvini parte delle responsabilità sono anche del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dei mancati rapporti internazionali: “Non si tratta di lavorare a Lampedusa. Tu devi lavorare a Tunisi, a Tripoli, oltreconfine” ed “è un casino. Con la crisi afghana questo 39 rischia di diventare 49, 59, 69mila”.

https://it.sputniknews.com/20210902/cingolani-ambientalisti-radical-chic-peggio-della-catastrofe-climatica-e-rilancia-il-nucleare-12755069.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo salvini, nucleare, migranti, luigi di maio