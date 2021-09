https://it.sputniknews.com/20210906/russia-servizi-di-sicurezza-arrestano-quattro-terroristi-affiliati-allisis-preparavano-attentati-12805173.html

Russia, servizi di sicurezza arrestano quattro terroristi affiliati all'Isis: preparavano attentati

Russia, servizi di sicurezza arrestano quattro terroristi affiliati all'Isis: preparavano attentati

Obiettivo degli attacchi sarebbero dovute essere le forze dell'ordine della Repubblica di Inguscezia. 06.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-06T10:10+0200

2021-09-06T10:10+0200

2021-09-06T10:10+0200

mondo

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10345390_0:16:1866:1066_1920x0_80_0_0_2c251c9fdde993fcc3c1630ee4cb5e5e.jpg

Il servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha fatto scattare le manette per quattro persone, sospettate di essere affiliate all'organizzazione terroristica dello Stato islamico*.I sospetti terroristi avevano pianificato di organizzare attacchi contro le forze dell'ordine nella Repubblica di Inguscezia.Armi da fuoco e da taglio, ordigni esplosivi e incendiari improvvisati e loro componenti sono stati sequestrati dai luoghi di residenza dei detenuti.Le autorità russe hanno comunicato di aver aperto un fascicolo penale a carico dei quattro indagati.*organizzazione terroristica vietata in Russia ed in altri Paesi

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia